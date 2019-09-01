Gündem Sırt çantanızı iki kolunuza takın
EĞİTİM

Sırt çantanızı iki kolunuza takın

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilerin yıl boyunca sırtlarında taşıyacakları okul çantalarının sağlıklarını olumsuz etkilememesi için yapılması gerekenleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ziya Selçuk
Ziya Selçuk

Öğrencilere, çantalarını iki askısını da omuzlarına takarak taşımaları tavsiyesinde bulunan Selçuk şunları kaydetti: "Eskiden beri, tek omuzda çantasıyla havalı havalı yürüyen çocukların yanına gidip 'iki omuzun var, gel paylaştıralım şu yükü' der, 'of hocam yaaaa' nazlarına rağmen çantanın iki askısını birden takarım. Bir açıdan bakınca çok küçük, ama bir açıdan bakınca, tüm yıl her sabah sırtlanacaklarını düşünürsek göz ardı edemeyeceğimiz bir detay. Okul çantalarını seçerken, hazırlarken ve takarken bunları bir düşünürsek iyi olur gençler."

UYGUN ÇANTA ALIN

Okul yolunda, çantam sırtımda

Selçuk paylaşımında, okul çantalarının seçilmesi ve taşınmasında dikkat edilmesi gereken hususların yer aldığı bir fotoğrafa da yer verdi. "Okul yolunda çantam sırtımda" başlıklı paylaşımda, "Görsel güzelliğinden ve modaya uygunluğundan çok çocuğun vücut yapısına uygun çantalar seçilmesi, çanta ağırlığının çocuğunun en fazla yüzde 10-15'i kadar olmasına dikkat edilmesi, eşyaların en ağırlarının sırt merkezine gelecek şekilde yerleştirilmesi, çantanın boyunun çocuğun boyuna göre ve altının bel hizasına gelecek şekilde ayarlanması" tavsiyeleri yer aldı.

Bakan Ziya Selçuk: Soruşturma başlatıldı
GÜNDEM
Bakan Ziya Selçuk: Soruşturma başlatıldı
CIA destekli Körfez tezgahı

CIA destekli Körfez tezgahı

BAE ve CIA liderliğinde sınırda Türkiye karşıtı kışkırtmalar başladı.
Bir teselli ver

Bir teselli ver

​İmamoğlu'nun '16 milyon'un size selamı var' sözü tepki topladı.
Şimdi ABD düşünsün

Şimdi ABD düşünsün

Erdoğan harekat için süre belirterek ABD'ye gözdağı verdi.
Teksas'ta silahlı saldırı

Teksas'ta silahlı saldırı

​ABD Polisi: En az 5 ölü, 21 yaralı var. Saldırganlardan biri öldürüldü.
Rize'nin bileği bükülmüyor

Rize'nin bileği bükülmüyor

Beşiktaş sahasında Rizespor'la 1-1 berabere kaldı.
Falcao'da mutlu son

Falcao'da mutlu son

Sarı kırmızılılar, Monaco ile her konuda anlaşma sağladı.
Genç pilot <br>hayatını kaybetti

Genç pilot
hayatını kaybetti

22 yaşındaki Hubert yaşam mücadelesini kaybetti.
Sabrımız yok

Sabrımız yok

Cumhurbaşkanı sınıra güvenli bölge açıklamasında bulundu.
Yıl sonunda başlıyor

Yıl sonunda başlıyor

​Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan güzel haberi verdi.
Vira Bismillah

Vira Bismillah

​Cumhurbaşkanı, Poyrazköy'deki balık sezonu açılışında konuştu.
Ev sahipleri<br> için son 4 ay

Ev sahipleri
için son 4 ay

Enerji kimlik belgesi alınması gerekiyor.
5 polis açığa alındı

5 polis açığa alındı

Batman'daki korkunç olayla ilgili valilikten açıklama.
2 bin 500 polis<br>adayı alınacak

2 bin 500 polis
adayı alınacak

Polis Akademisi Başkanlığından açıklama yapıldı.
Bursa'da vahşet

Bursa'da vahşet

Öldürülüp bacaklarından ağaca astılar.
Başkent'te toplu taşımaya zam

Başkent'te toplu taşımaya zam

​2 Eylül'den itibaren yeni tarifeler geçerli olacak.
Formayı giydi<br>pozunu verdi

Formayı giydi
pozunu verdi

​Beşiktaş, Arsenal'ın yıldızını kadrosuna kattı.
Hint işkencesi

Hint işkencesi

Keşmirliler, insanlık dışı işkencelere maruz kalıyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.