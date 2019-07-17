Sisi’nin sözcüsü gibi konuştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında Mısır’ın darbeci Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi’nin sözcülüğüne soyundu. Darbeci Sisi’nin yüzlerce sivili katlettirmesi ve onlarca sivili idam ettirmesini görmezden gelen Kılıçdaroğlu, “Hangi gerekçeyle kavga ediyoruz? Bu kavganın faturası Türkiye’ye ağır yansıyor. Mısır’a büyükelçi göndermeliyiz ve Mısır ile barışmalıyız” ifadelerini kullandı.Türkiye’nin dış politikasının 180 derece değişmesi gerektiğini savunan Kılıçdaroğlu, “Erdoğan’ın ihvan kardeşliğinden vazgeçmesi lazım. Ne ihvanı? Mısır ile barışacaksın” dedi.

 Kılıçdaroğlu, 17-25 Aralık kumpasından hemen önce ABD’ye gitti. ABD’deki çeşitli FETÖ kuruluşlarının yöneticiliğini yapan Mahmut Yeter, Faruk Taban, Kemal Öksüz ve Talha Saraç ile görüşen Kılıçdaroğlu’na örgüt tarafından plaket verildi.

ELİ KANLI ESED’İ DE SAVUNDU

Türkiye’nin Suriye’nin eli kanlı Beşşar Esed yönetimiyle hiç bir şey olmamış gibi barışmasını da isteyen Kılıçdaroğlu, “Suriye ile resmi düzeyde mutlaka en kısa sürede görüşme sağlanmalı. Şam’a niye büyükelçimizi göndermiyoruz? Niye dolaylı görüşüyorsun?” şeklinde konuştu. Türkiye’nin Libya’da yaşanan gerilimden sorumlu olduğunu iddia edecek kadar ileri giden Kılıçdaroğlu, “Libya’ya da silah göndermekten vazgeçin. Suriye’ye gönderdiniz, kardeşi kardeşe kırdırdınız” iftirasında bulundu.

TÜRKİYE’NİN DOĞU AKDENİZ’DEKİ FAALİYETLERİNE ‘MACERA’ DEDİ

Doğu Akdeniz’deki çıkarları için çalışan Türkiye’nin çabalarını görmezden gelen Kemal Kılıçdaroğlu, “Şimdi Doğu Akdeniz’de yalnız kaldık” yalanına sarılarak, “maceracı, öngörüsüz dış politikanın; Türkiye’nin yalnızlığa itilmesinin faturasının ağır olacağını” söyleyecek kadar ileri gitti. Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye yaptırım kararıyla ilgili de, sanki bir önceki cümlesini unutmuş gibi, “Doğu Akdeniz’deki haklarımızı sonuna kadar savunacağız, kimsenin bundan da endişesi olmasın” şeklinde konuştu.

FETÖ’NÜN DEĞİRMENİNE SU TAŞIYOR

15 Temmuz’a ‘tiyatro’ diyen ve 20 Temmuz’da FETÖ ile etkin mücadele için ilân edilen OHAL’i ‘darbe’ olarak nitelendiren Kılıçdaroğlu, FETÖ’nün değirmenine su taşıyor. Kılıçdaroğlu, “FETÖ’nün siyasi ayağı nerede, bunun bilinmesine ihtiyacımız var. Darbe girişiminde bulunanlara gerçek anlamda hukukun önünde hesap sorulmadıkça 251 şehidimizin kanı yerde kalır, demokrasi konusunda iyi bir sınav vermemiş oluruz. Aydınlanması lazım” dedi. Kılıçdaroğlu, partisinin vekillerinin Pensilvanya gezilerine ise değinmemeyi tercih etti.

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