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Gündem Şişli Belediyesi Sözcü muhabirine isyan ettirdi CHP, çöp toplamıyor nasıl oy toplayacak demezler mi
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İSTANBUL

Şişli Belediyesi Sözcü muhabirine isyan ettirdi: CHP, çöp toplamıyor nasıl oy toplayacak demezler mi

Şişli Belediyesi temizlik işçileri, maaşlarının ödenmediği gerekçesiyle aylar öncesinden başlattığı çöpleri toplamama eylemine devam ediyor. Sözcü Gazetesi Muhabiri Güvemli, CHP'li belediye tepkisini sosyal medya hesabından "Cehape ve çöp dağları sloganı atarlar mı? Atarlar. Çöp toplayamıyor nasıl oy toplayacak derler mi? Derler. Kolera salgını başlar mı? Başlar. Ya neyse işte sizden bir beklentim olduğundan değil tutamadım kendimi o kadar" ifadeleriyle tepkisini gösterdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Şişli'de oluşan çöp dağları
Şişli'de oluşan çöp dağları

Şişli Belediyesi temizlik işçileri, maaşlarının ödenmediği gerekçesiyle aylar öncesinden başlayan çöpleri toplamama eylemi devam ediyor.

CHP'li Şişli Belediyesi 1990'lı yılları aratmayan görüntülere neden oldu. Borç içinde yüzen belediye, işçilerine maaşlarını aylardır ödeyemediğinden sokaklarda çöp dağları oluştu.

Sözcü Gazetesi Muhabiri Özlem Güvemli, sosyal medya hesabından duruma tepki gösteren bir paylaşım yaptı. Güvemli, çöp yığının olduğu bir fotoğraf paylaşarak "Cehape ve çöp dağları sloganı atarlar mı? Atarlar. Çöp toplayamıyor nasıl oy toplayacak derler mi? Derler. Kolera salgını başlar mı? Başlar. Ya neyse işte sizden bir beklentim olduğundan değil tutamadım kendimi o kadar" ifadeleriyle tepkisini gösterdi.

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