Şişli Belediyesi Sözcü muhabirine isyan ettirdi: CHP, çöp toplamıyor nasıl oy toplayacak demezler mi

Şişli Belediyesi temizlik işçileri, maaşlarının ödenmediği gerekçesiyle aylar öncesinden başlayan çöpleri toplamama eylemi devam ediyor.

CHP'li Şişli Belediyesi 1990'lı yılları aratmayan görüntülere neden oldu. Borç içinde yüzen belediye, işçilerine maaşlarını aylardır ödeyemediğinden sokaklarda çöp dağları oluştu.

Sözcü Gazetesi Muhabiri Özlem Güvemli, sosyal medya hesabından duruma tepki gösteren bir paylaşım yaptı. Güvemli, çöp yığının olduğu bir fotoğraf paylaşarak "Cehape ve çöp dağları sloganı atarlar mı? Atarlar. Çöp toplayamıyor nasıl oy toplayacak derler mi? Derler. Kolera salgını başlar mı? Başlar. Ya neyse işte sizden bir beklentim olduğundan değil tutamadım kendimi o kadar" ifadeleriyle tepkisini gösterdi.

hesabı kitlediği için göremeyebilirsiniz, sözcü muhabirinin kadrajından chp belediyeciliği. pic.twitter.com/Csj47SfvJa — Hikmet Timur (@hikmetimur) 20 Mayıs 2019

GÜNDEM CHP çöpe battı