Gündem Şişli Kaymakamı Türkelden 1 Marttan itibaren normalleşme sinyali
İSTANBUL

Şişli Kaymakamı Türkel'den 1 Mart'tan itibaren normalleşme sinyali

Şişli Kaymakamı Türkel'den 1 Mart'tan itibaren normalleşme sinyali

Şişli'de koronavirüs önlemleri kapsamında denetim yapıldı. Denetimlere zabıta ve polis ekiplerinin yanı sıra Şişli İlçe Kaymakamı Ali Fuat Türkel ve Şişli İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan da katıldı

Haber Merkezi DHA
Denetimlere İlçe Kaymakamı Ali Fuat Türkel ve İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan da katıldı.
Denetimlere İlçe Kaymakamı Ali Fuat Türkel ve İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan da katıldı.

Şişli'de, koronavirüs denetimi gerçekleştirildi. Denetimlere zabıta ve polis ekiplerinin yanı sıra Şişli İlçe Kaymakamı Ali Fuat Türkel ve Şişli İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan da katıldı. Denetimde konuşan Şişli Kaymakamı Ali Fuat Türkel şöyle konuştu:

  • "Herkes kurallara uyarsa 1 Mart'tan itibaren kademeli normalleşmeye geçeriz." dedi. Kurallara uyan restoran ve kafe işletmecilerine de teşekkür etti. Türkel, "Bu izinlerin ihmal edildiğine dair kötüye kullanıldığına dair görüntüler var. Biz bunların önüne geçmek adına, vatandaşlar sokağa niçin çıkmış bunu tespit amacıyla denetim yapıyoruz. Kurallara uyulmasını istiyoruz. 3 Kural, maske mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasını rica ediyoruz. Şu anda, çeşitli kurumlarımız, emniyetimiz, zabıtamız, maliye teşkilatımız, tarım teşkilatımız birlik ve beraberlik içerisinde bu denetimleri gerçekleştiriyoruz. Maske ve mesafe kurallarına uymayan vatandaşlarımıza yaptırım uyguluyoruz. İnşallah ben herkesin bu kurallara uyacağını tahmin ediyorum. Zaten 'yerinde karar' uygulamasıyla vaka sayısı 100 ila 50'nin altında olan iller kısıtlamasını kaldıracak. Biz de İstanbul olarak Şişli olarak bu yasakların kalkmasını normale dönülmesini arzu ediyoruz. Ama bu kurallara uyulması lazım. Normalleşme daha hızlı sağlansın"

Denetimde durdurulan bir otobüse de binen Türkel, vatandaşlara kurallara uydukları için teşekkür etti.

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Kısıtlanamayanlar Ortaköy'e akın etti
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Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen Ortaköy Sahili'ndeki kalabalık dikkat çekti.
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Kumpirciler sokağında turistler ve bazı Türk vatandaşları kumpir yerken, güzel havayı fırsat bilenler sahilde bol bol fotoğraf çekildi. Kimisi markete çıktığını, kimisi ise köpeğini gezdirmek için sahile geldiğini belirtti.
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Kayınvalidesi ile Ortaköy Sahili'nde dolaşan Azime Göncü, Hava almaya çıktık ne yapalım. Güneşi görünce duramadık. Kayınvalidem yanımda. Onu gezdireyim dedim. Yasaklar korkutuyor tabi ama 17.00'ye kadar çıkabiliyoruz. Yakınım zaten hemen yan tarafta oturuyorum dedi.
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Eşi ve çocuğuyla köpek gezdirmek için sahile gelen Nurgül Ahenk, Duramadık evde. Karlı da bir hafta oldu ama genellikle kısıtlamalar bir sıktığı için herkes aynı durumda. Biz markete diye değil çocuk gezdiren ve köpek gezdirenler olarak çıktık. Yasaklar korkutuyor ben de kovid geçirdim. Ama evlerde de durulmuyor. Mecbur çıkıyoruz. Bütün hafta olunca hafta sonu hava almak istiyor insan diye konuştu.
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Kısıtlanamayanlar Ortaköy'e akın etti
İstanbul'da hafta sonu kısıtlamalarına rağmen Ortaköy Sahili'ndeki yoğunluk dikkat çekti.


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