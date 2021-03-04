Şişli'de 6 kişiyi yaralayan 'sustalı' saldırgan tutuklandı

Zanlının ilk ifadesinde “Joker filmini çok seviyorum, maskemi ona benzetmek istedim” dediği öğrenildi.

İstanbul Şişli Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'nde geçtiğimiz hafta salı günü öğle saatlerinde sokak üzerinde yürüyen Nijerya uyruklu Virüs Solomon Anyadike, kar maskeli ve askeri kamuflajlı bir şahıs tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı.

Olayın ardından yaralı genç ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri çalışma başlattı.

Şüpheli şahsı çalışmaları devam ettiği esnada aynı şahıs, bu kez de cadde üzerinde yürüyen 22 yaşındaki öğrenci Gana uyruklu Abdul Karim İssaka'yı bıçaklayarak kaçtı. Yaralı İssaka da hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Aynı gün, 5 siyahi turistin ve 1 vatandaşın yaralanması olayının ardından olayla ilgili polis tarafından yapılan araştırmada, güvenlik kamera görüntüleri incelendi.

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Söz konusu şahsın siyah giyimli, içerisinde askeri kamuflaj olan siyah şapka ve yüzünde siyah maske bulunan Afganistan uyruklu bir kişi olduğunu tespit edildi.

İHA

Tespitlerin ardından harekete geçen polis ekipleri, 6 kişiyi vahşice yaralayan saldırgan Ahmad Samir H'yi yakalandı.

Zanlının ilk ifadesinde "Joker filmini çok seviyorum, maskemi ona benzetmek istedim. Görüntülerdeki kişi ben değilim" dediği öğrenildi. İfadesi alınan saldırgan, Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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