Gündem Şişlide çıkan kavgada biri polis olmak üzere beş kişi yaralandı
İSTANBUL

Şişli’de çıkan kavgada biri polis olmak üzere beş kişi yaralandı

Şişli’de iki aile arasında çıkan silahlı kavgaya müdahale eden polislerden biri kolundan vurularak yaralandı. Kavgada iki aile arasından da dört kişi vurularak yaralandı. Olaya çok sayıda polis ekibi müdahale etti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Şişli’de çıkan kavgada biri polis olmak üzere beş kişi yaralandı
Şişli’de çıkan kavgaya çok sayıda polis müdahale etti.

Olay, Şişli Kuştepe Köz Sokak’ta saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, iki aile arasında nişan atma mevzusundan tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olaya müdahale eden polis memurlarından birinin koluna kavga eden ailelerin silahından çıkan kurşun isabet etti. Kolundan yaralanan polis memuru ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
İki tarafın gittikçe şiddetlenen kavgası bir türlü yatışmazken, olay yerine çok sayıda çevik kuvvet ve asayiş ekibi sevk edildi. Silahlı kavgada taraflar arasında da dört kişi yaralanırken, yaralıların ikisinin kadın olduğu öğrenildi. Öte yandan kavgada kullanılan 3 adet silah ele geçirildi.

Kavgaya karışanlardan F.Ç., E.Ç., B.Ç. S.D. ve M.G. ile G.K., G.K. ve E.K. olmak üzere toplam sekiz kişi yakalandı.

Kavgada, F.Ç., S.D. ve G.K. isimli kişiler yaralandı. Öte yandan kavgayı ayırmak için müdahale eden ve şüphelilerin kurşunuyla kolundan yaralanan polis memuru Ş.D.’nin ve diğer yaralıların hastanede tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Kafede bıçaklı sopalı kavga kamerada
GÜNDEM
Kafede bıçaklı sopalı kavga kamerada

Düğün konvoyunda tekme tokat kavga: Gelin aracının önünü kesince ortalık karıştı
FOTOĞRAF 5
Title
Olay, akşam saatlerinde Atatürk Bulvarında meydana geldi.
Title
Kentin en işlek caddesinde ilerleyen düğün konvoyunun arasına giren bir otomobilin sürücüsü, gelin ve damadın bulunduğu aracın önünü kesti.
Title
Bunun üzerine konvoydaki araç sürücüleri, yolu kapatmaya çalışan kişiye korna çalarak tepki gösterdi.
Title
Daha sonra araçlarından inen konvoydakiler ile kimliği henüz öğrenilemeyen sürücü arasında tartışma çıktı.
Title
Kısa sürede büyüyen tartışma, tekme- tokatlı kavgaya dönüştü. Bir süre kavga eden tarafları, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ayırdı. Olay anı ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.
Düğün konvoyunda tekme tokat kavga: Gelin aracının önünü kesince ortalık karıştı
Şanlıurfa'da, düğün konvoyunda gelin aracının önünü kesen otomobilin sürücüsüne konvoydakilerin tepki göstermesi üzerine kavga çıktı. Yolun ortasında çıkan kavga, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Toprağı kazdıkça fışkırdı

Toprağı kazdıkça fışkırdı

Temizlik çalışması yaparken buldular: Her biri birbirinden değerli.
Artık devlete emanet

Artık devlete emanet

​Çöp evde bulunan Cem Muhammet'ten sevindiren haber.
Fahiş fiyata geçit yok

​Bakan Nebati duyurdu: 100 bin fırsatçı radara takıldı.

​İstanbul depremi için riskli bölgeler tek tek açıklandı.

​Konut satışları temmuz ayında düşüşe geçti.

Bakan Koca'dan asistan doktorlara yeni düzenleme.

MİT'ten Suriye'nin kuzeyine operasyon.

​Kaçak yollarla yurda giren 10 kişi yakalandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.