Gündem Şişlide üst geçitten düşen vatandaşa ilk müdahaleyi yoldan geçen doktor yaptı
İSTANBUL

Şişli'de üst geçitten düşen vatandaşa ilk müdahaleyi yoldan geçen doktor yaptı

Şişli Maçka Demokrasi Parkı üst geçidinden yola düşen kişi ağır yaralandı. Yaralıya ilk müdahaleyi yoldan geçen doktor yaptı. Yaralı, ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Haber Merkezi DHA
Şişlide üst geçitten düşen vatandaşa ilk müdahaleyi yoldan geçen doktor yaptı
Şişli'de üst geçitten düşen vatandaşa ilk müdahaleyi yoldan geçen doktor yaptı.

Olay, Şişli Maçka Demokrasi Parkı’nda saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Maçka Parkı üst geçidinden bir kişinin düştüğünü görenler durumu güvenlik ekibine bildirdi. Olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaklaşık beş metrelik üst geçitten yola düşen kişiye ilk yardımı yoldan geçen doktor yaptı.

AĞIR YARALANDI

Ağır yaralanan kişi, ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle Kadırgalar Caddesi bir süre trafiğe kapandı. Yaralının hastaneye kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.

İLK MÜDAHALEYİ YOLDAN GEÇEN DOKTOR YAPTI


Olay sırasında yoldan geçmekte olan bir kişi, "Güvenlik arkadaşlar görmüş. Burada doktor hanım vardı. İlk müdahaleyi o yaptı. Daha sonra ambulans geldi. Yaralı hastaneye sevk edildi" dedi.

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