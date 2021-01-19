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İSTANBUL

Şişli'de yolları tuzladılar kaldırımı unuttular: Buz pisti gibi!

İstanbul'da kar yağışının ardından soğuk havanın etkisi hissedilmeye devam ediyor. Sıcaklığın -5 dereceye düşmesiyle kaldırımlar buz tuttu, vatandaşlar yürümekte zorlandı. Kaldırımdan yürümek isteyen bazı vatandaşlar kendilerini yerde bulurken, birçok vatandaş ise kaldırımda yürümek yerine araç yolunu kullanmak zorunda kaldı.

Haber Merkezi DHA
Şişli'de kaldırımlar buz tuttu.
Şişli'de kaldırımlar buz tuttu.

İstanbul'da kar yağışı etkisini kaybederken soğuk hava hayatı olumsuz şekilde etkilemeye devam ediyor. Hava şartlarıyla ilgili olarak İstanbul Valiliğinden dün yapılan açıklamada, gece ve bu sabah kent genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiği belirtilirken, vatandaşlar olumsuz sonuçlara karşı uyarıldı.
Bu sabah erken saatlerde sıcaklığın -5 dereceye kadar düşmesiyle birlikte buzlanma ve don etkileri de görülmeye başlandı. Uyarıları dikkate alarak ana arter ve ara sokaklarda tuzlama yapan yetkililer bu kez kaldırımları unuttu.


ŞİŞLİ'DE, BUZ TUTAN KALDIRIM YAYALARIN KABUSU OLDU

Şişli'de, buzlanan kaldırımda yürümek isteyen vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kaldırımın buz tuttuğundan habersiz yürümek isteyen bazı vatandaşlar kendilerini yerde buldu. Düşmeden yürüyebilen bazı vatandaşlar ise bir süre sonra kaldırımdan yola indi. Birçok vatandaş ise düşme tehlikesi yaşamamak için araç yolunu kullanmak zorunda kaldı. Vatandaşların şikayetinin ardından kaldırım belediye görevlilerince tuzlandı.

İstanbul'da kar esareti: Yollar beyaza büründü vatandaşlar trafikte kaldı
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İstanbul'da başlayan kar yağışının gece saatlerinde etkisini artırmasıyla, megakentin birçok noktası beyaza büründü. Yollar karla kaplandı. (Gazi Mahallesi girişi)
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Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan yoğunluk, kar yağışının da etkisiyle birleşince İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu. (TEM)
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Araç sahipleri, yolların kapanması, görüş mesafesinin düşmesi oluşan trafik nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. (TEM)
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Sarıyer
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Hasdal Kavşağı
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Ümraniye’de kar yağışının ardından buzlanan ara sokaklarda araçlar kaydı.
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D-100 Karayolu Esenyurt mevki
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D-100 Karayolu Esenyurt mevki
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Duraklarda otobüs bekleyen vatandaşlar kar yağışından etkilendi.
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İlk mesai günü kar yağışıyla birleşince trafik yoğunluğu sabah saatlerinde yüzde 80'i gördü.
İstanbul'da kar esareti: Yollar beyaza büründü vatandaşlar trafikte kaldı
İstanbul'un yüksek kesimlerinde son birkaç gündür etkili olan kar yağışının, gece saatlerinde etkisini artırmasıyla megakentin geneli beyaza büründü. Kısıtlama sonrası haftanın ilk iş gününde İstanbul trafiğinde yoğunluk, kar yağışının da etkisiyle yüzde 80'i gördü. Karla kaplanan yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekti. İşlerine gitmek üzere yola koyulan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

İstanbul'dan kar manzaraları
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Sultanahmet Meydanı beyaz örtüyle kaplandı.
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İstanbul'dan kar manzaraları
İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor. Yağışla beraber İstanbul'da kartpostallık görüntüler oluştu.


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