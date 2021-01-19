Şişli'de yolları tuzladılar kaldırımı unuttular: Buz pisti gibi!

İstanbul'da kar yağışı etkisini kaybederken soğuk hava hayatı olumsuz şekilde etkilemeye devam ediyor. Hava şartlarıyla ilgili olarak İstanbul Valiliğinden dün yapılan açıklamada, gece ve bu sabah kent genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiği belirtilirken, vatandaşlar olumsuz sonuçlara karşı uyarıldı.

Bu sabah erken saatlerde sıcaklığın -5 dereceye kadar düşmesiyle birlikte buzlanma ve don etkileri de görülmeye başlandı. Uyarıları dikkate alarak ana arter ve ara sokaklarda tuzlama yapan yetkililer bu kez kaldırımları unuttu.



ŞİŞLİ'DE, BUZ TUTAN KALDIRIM YAYALARIN KABUSU OLDU

Şişli'de, buzlanan kaldırımda yürümek isteyen vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kaldırımın buz tuttuğundan habersiz yürümek isteyen bazı vatandaşlar kendilerini yerde buldu. Düşmeden yürüyebilen bazı vatandaşlar ise bir süre sonra kaldırımdan yola indi. Birçok vatandaş ise düşme tehlikesi yaşamamak için araç yolunu kullanmak zorunda kaldı. Vatandaşların şikayetinin ardından kaldırım belediye görevlilerince tuzlandı.



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