Şişli'de yön tabelası tehlikesi: Kuvvetli rüzgar sonrası yol trafiğe kapandı

Yanan iş yerinde esnaf olan Halil Çağlayan, \"Koştuk yetişemedik. Su alalım derken o anda her tarafa yayıldı. Burada nereden baksan yüze yakın araç var. İki tane kümes yandı. Kümesin birinde 200'e yakın diğer kümeste 50 güvercin vardı onlar yandı telef oldu. Bir tane de aracımız yandı.\" dedi.