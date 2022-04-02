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İSTANBUL

Şişli'de yön tabelası tehlikesi: Kuvvetli rüzgar sonrası yol trafiğe kapandı

İstanbul Şişli Büyükdere Caddesi'nde kuvvetli rüzgar nedeniyle yön tabelası direğinin devrilme tehlikesine karşı yol trafiğe kapatıldı. Daha önce trafik kazasında hasar alan, yön tabelalarının asılı olduğu direk kuvvetli rüzgarın etkisiyle yana doğru eğildi.

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Haber Merkezi DHA
Şişlide yön tabelası tehlikesi: Kuvvetli rüzgar sonrası yol trafiğe kapandı
İtfaiye ekipleri gelerek vinçle direğe müdahalede bulundu.

Rüzgarla sallanan direğin devrilme tehlikesi nedeniyle Büyükdere Caddesi, Maslak yönüne trafiğe kapatıldı.

Yolda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişine kadar trafik yoğunluğu oluştu.

İtfaiye ekipleri gelerek vinçle direğe müdahalede bulundu.

Bebeğini boğarak öldürüp fındık bahçesine gömdü: Cani anneye müebbet hapis verildi
FOTOĞRAF 5
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Tonya ilçesi Hoşarlı Mahallesi'nde, 23 Mart 2020'de, fındık bahçesindeki toprağa yeni doğmuş erkek bebek cesedi gömüldüğü ihbarıyla jandarma harekete geçti. Bölgeye, sağlık ve İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı Asayiş Timleri sevk edildi. Ekiplerin bölgedeki aramalarında, fındık bahçesinde toprağa bezle gömülü, yeni doğmuş erkek bebek cesedi bulundu.
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Savcılık incelemesinin ardından bebek, otopsi sonrası ilçede toprağa verildi. Bebeğin boğulmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Pınar Ç., babası M.Ç., yengesi Ş.Ç., amcası Y.Ç., kuzeni O.K., teyzesi F.K. ve teyzesinin eşi A.K. gözaltına alındı.
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İncelemelerde bebeğin, Pınar Ç.'nin evlilik dışı ilişkisi sonucu dünyaya geldiği belirlendi. Sorgusunda kuzeninin cinsel saldırısına maruz kaldığını öne süren Pınar Ç., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
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KORKTUĞU İÇİN GÖMMÜŞ<br><br>Savcılık soruşturması sonrası tutuklu Pınar Ç. hakkında ağırlaştırılmış müebbet, tutuksuz 6 şüpheli hakkında da 1'er yıl 6'şar ay hapis istemiyle Trabzon 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Karar duruşmasında savunma yapan Pınar Ç., cinsel saldırıya uğrayınca hamile kaldığını öne sürerek, \"Bebeği çarşafa sarıp, koltuk üzerine bıraktım. Daha sonra geri döndüğümde öldüğünü gördüm. Korktuğum için de bebeği gömdüm\" dedi.
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Duruşmada aile fertleri, birbirlerini suçlarken, rızaya dayalı birliktelik yaşandığını savunan O.K. ise bebeğin ölümü ve gömülmesiyle ilgisi olmadığını kaydetti.<br>Pınar Ç.'yi 'kendisini savunamayacak olan altsoyu öldürmek' suçundan müebbet hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, 'suçu bildirmemek'ten tutuksuz yargılanan 6 kişinin ise beraatine karar verdi.
Bebeğini boğarak öldürüp fındık bahçesine gömdü: Cani anneye müebbet hapis verildi
Trabzon'da iki yıl önce doğan bebeğini boğarak öldürüp fındık bahçesine gömen Pınar Ç. (23), tutuklu yargılandığı davada müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Cinsel saldırı mağduru olduğunu öne sürüp pişmanlık duyduğunu söyleyen Pınar Ç., "Korktuğum için gömdüm" dedi.

İş yerinin çatısında çıkan yangında 250 güvercin öldü
FOTOĞRAF 12
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Yangın, 08.00 sıralarında Muratpaşa Mahallesi Rami Kışla Caddesi İşkent sitesinde bulunan 3 katlı bir iş yerinin çatısında çıktı.
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Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü.
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Çatı katında bulunan iki kümes ve bir otomobil de yandı.
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Kümeslerde bulunan yaklaşık 250 güvercin ölürken otomobil de kullanılamaz hale geldi.
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İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti.
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Yanan iş yerinde esnaf olan Halil Çağlayan, \"Koştuk yetişemedik. Su alalım derken o anda her tarafa yayıldı. Burada nereden baksan yüze yakın araç var. İki tane kümes yandı. Kümesin birinde 200'e yakın diğer kümeste 50 güvercin vardı onlar yandı telef oldu. Bir tane de aracımız yandı.\" dedi.
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Bayrampaşa'da iş yerinin çatısında çıkan yangında 250 güvercin öldü, otomobil küle döndü
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Bayrampaşa'da iş yerinin çatısında çıkan yangında 250 güvercin öldü, otomobil küle döndü
Title
Bayrampaşa'da iş yerinin çatısında çıkan yangında 250 güvercin öldü, otomobil küle döndü
Title
Bayrampaşa'da iş yerinin çatısında çıkan yangında 250 güvercin öldü, otomobil küle döndü
Title
Bayrampaşa'da iş yerinin çatısında çıkan yangında 250 güvercin öldü, otomobil küle döndü
Title
Bayrampaşa'da iş yerinin çatısında çıkan yangında 250 güvercin öldü, otomobil küle döndü
İş yerinin çatısında çıkan yangında 250 güvercin öldü
İstanbul Bayrampaşa'da bir iş yerinin çatısında çıkan yangında 250'ye yakın güvercin ölürken, bir otomobil ise hasar gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti.

Adana'daki polis uygulamasında ilginç görüntü: Film izler gibi izlediler
FOTOĞRAF 12
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Adana’nın Kozan ilçesinde Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terör ve Kaçakçılık Şube Müdürlüğü Personeli ve Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri ilçede 205 polis ve hassas burun özel eğitimli köpekler ile Huzur ve Güven uygulaması gerçekleştirdi.
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4 saat süren uygulamada ilçede sıkı denetimler yapılırken araçlar titizlikle incelendi.
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Polisin Huzur ve güven uygulamasını ilginç bulan bir grup vatandaş ise çekirdekleri ile aksiyon filimi izler gibi uygulamayı izledi.
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İlçede park bahçeler, kıraathaneler ve bir çok işyeri denetimi gerçekleştirilirken ilçenin tüm kritik noktalarında uygulama yapıldı.
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Uygulamada araçlar hassas burun özel eğitimli köpekler ile arama yapılırken polisin uygulamasından memnuniyetlerini dile getiren bir araç sürücüsü polislere nergis demeti hediye ederek teşekkür etti.
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İlçede gerçekleştirilen 16 ayrı noktada gerçekleştirilen uygulamada 2 bin 353 kişinin GBT sorgusu, 550 araç sorgusu, 58 işyeri, 16 park ve çevresi denetlendi. 4 saat süren Huzur Güven uygulamasında 21 araca çeşitli idari cezai işlem uygulanarak 15 Bin 125 TL idari para cezası kesildi, 9 araç trafikten men edildi.
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Uygulama sonucunda 7 aranan şahıs yakalanırken, 4 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, 24 av tüfeği fişeği, 11 uyuşturucu hap ele geçirilerek 4 iş yerine idari işlem yapıldı.
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Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü halkın huzur ve güveni için ilçe genelinde denetim ve uygulamaların sıklıkla devam edeceğini belirtti.
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Polis uygulamasını ellerindeki çekirdeklerle takip ettiler
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Polis uygulamasını ellerindeki çekirdeklerle takip ettiler
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Polis uygulamasını ellerindeki çekirdeklerle takip ettiler
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Polis uygulamasını ellerindeki çekirdeklerle takip ettiler
Adana'daki polis uygulamasında ilginç görüntü: Film izler gibi izlediler
Adana'nın Kozan ilçesinde 205 polisle Huzur ve güven uygulaması gerçekleşti. Uygulamada aranan şahıslar ve çok sayıda silah yakalanırken vatandaşlar uygulama noktasında polislerin çalışmasını çekirdek yiyerek izledi. Uygulamadan memnun olan vatandaşlar ise polise çiçek verdi.


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