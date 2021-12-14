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İSTANBUL

Şişli’deki park cezalarıyla ilgili  İstanbul Emniyeti’nden açıklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Şişli’de sokakta park edilen araçlara kesilen cezalarla ilgili açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, araçlarla ilgili şikayetler geldiği ve bunun üzerine cezaların uygulandığını açıklandı.

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Haber Merkezi İHA
Şişli’deki park cezalarıyla ilgili İstanbul Emniyeti’nden açıklama
Şişli’deki park cezalarıyla ilgili ​İstanbul Emniyeti’nden açıklama

Şişli Eskişehir Mahallesi Pervaz Sokak’ta park halinde bulunan araçlara 144 lira cezai işlem uygulanmış, vatandaşlar cep telefonuna gelen mesajla araçlarına ceza kesildiğini öğrenince şaşkına dönmüştü. Sokak üzerinde herhangi bir “Park Yapılamaz” tabelasının olmadığını belirten vatandaşlar, daha önce de aynı gerekçe ile kesilmiş cezaların da olduğunu fark edip, duruma itiraz edeceklerini söylemişlerdi.

Mahalleli isyan etti: Birisi dadandı sürekli ceza kesiyor
FOTOĞRAF 11
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Şişli Pervaz Sokak sakinleri, pazar günü araçlarına ceza kesildiğine dair mesaj aldı. E-devlet üzerinden trafik cezalarını kontrol eden sokak sakinleri, ayın 6'sı ve 12'sinde, saat 10.00 sıralarında, yola park ettikleri gerekçesiyle araç plakalarına 144'er liradan 2 farklı ceza kesilmiş olduğunu gördü.
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Olayı soruşturduklarında ise, sokaktaki bütün araçlara aynı şekilde ceza yazıldığını öğrendi. Park yasağı olduğuna dair herhangi bir tabela olmamasına rağmen sokaktaki araçlarına ceza kesilmesine isyan eden sokak sakinleri, cezalara itiraz edeceklerini kaydetti.
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Kadir Demir, \"Biz normalde araçlarımızı burada park ederiz. Senelerdir araçlarımız böyle durur. Başka park edecek yerimiz yok. Burada da ayın 6'sında ve 12'sinde üst üste 2 tane ceza kesmişler. Dün akşam bütün sokağın videosunu çektim ve bu sokakta herhangi bir park yasağı tabelası yok. Burası tek şerit aşağıya doğru inen bir yol, araçlar yolun sol tarafında park halinde duruyor. Herhangi bir park yasağı tabelası yok. 144 liradan 2 ayrı ceza kesilmiş\" dedi.
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Sokaklarında engelli rampası olmadığına değinen Hasan Dursun ise cezaya itiraz edeceklerini belirterek, \"40 yıldır bu sokakta oturuyorum, ilk defa böyle bir şey görüyorum. Biz hep buraya park ederiz, şimdiye kadar böyle bir sorunumuz yoktu. Bu sokağın dibine kadar park yasağımız yok, engelli rampası da yok. Ama biri geldi dadandı buraya sürekli ceza kesiyor. Biz makbuz geldikten sonra cezalara itiraz edeceğiz. Park halindeki aracın cezasını neden ödeyeyim\" ifadelerini kullandı.
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Araç sahiplerinden Ali Ekmen ise aracını nereye park edeceğini bilmediğini dile getirerek, şunları söyledi: \"Ben arabamı kapının önüne koymayacağım da caddesinin ortasına mı koyacağım? Arabamı nereye götüreyim, cezayı nasıl ödeyeyim? Bir komşu bazen park yeri bulamadığı için şikayet ediyor. Pazar günü mesai yokken ceza kesilir mi, böyle adalet mi olur?\"
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Emniyet yetkilileri ise, sokakta park edilen araçlarla ilgili şikayetler geldiği ve bunun üzerine cezaların uygulandığını bildirdi.<br>
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Mahalleli isyan etti: Birisi dadandı sürekli ceza kesiyor
İstanbul Şişli'de kapılarının önüne park ettikleri araçlarına park yasağı tabelası olmamasına rağmen trafik cezası kesildiğini belirten sokak sakinleri tepki gösterdi. Sokak sakinlerinde Hasan Dursun, "Biri geldi dadandı buraya sürekli ceza kesiyor. Biz makbuz geldikten sonra cezalara itiraz edeceğiz" dedi.

Araçlara kesilen cezalarla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğünden açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler yer verildi:

“15 Eylül 2021 günü saat 15.00'de, Harbiye Mıstık Parkı'nda, mahalle muhtarları, esnaf ve vatandaşların talebi ile ilçenin genel sorunlarıyla ilgili toplantı düzenlendiği belirtilerek, Toplantıda, genel emniyet ve asayiş yönünden memnun olduklarını, sorunlarının, yüzde 95'inin trafik olduğu, yasak parklanma, trafik ışığı ihlali, ters istikamette ve kaldırım üzerinde seyir halinde araçlar ile yasak parklanma konularında problem yaşadıklarını bildirmişlerdir. Bunun üzerine, vatandaşın mağduriyetini gidermek amaçlı sorun yaşanan yerlerde yaya trafik uygulaması başlatılmış, vatandaş tarafından olumlu dönüşle karşılanmıştır."

DHA
DHA
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