Gündem Sit alanını iş makinesiyle kazarken yakalandılar
KONYA

Konya haberleri: Sit alanında iş makinesiyle kazarken yakalandılar

Sit alanını iş makinesiyle kazarken yakalandılar

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde birinci derece sit alanında tarihi eser aramak için iş makinesiyle kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 6 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Haber Merkezi DHA
Şüphelilerin kullandıkları iş makinası ve diğer malzemelere el konuldu.
Şüphelilerin kullandıkları iş makinası ve diğer malzemelere el konuldu.

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün saat 21.00 sıralarında Cihanbeyli İlçesi Gölyazı Mahallesi Karayusuf Yaylası mevkiinde bulunan birinci derece sit alanında tarihi eser aramak için kaçak kazı yapıldığı yönünde ihbar aldı.

İhbar üzerine bölgeye giden jandarma, iş makinesiyle yaklaşık 1,5 metre derinliğinde ve 5 metre çapındaki alanda kaçak kazı yapan M.K., C.M., H.D., A.Ö, R.K. ve F.Ö.'yü suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

Jandarma, kazı alanında yaptığı incelemede tarihi eser değerinde herhangi bir malzemeye rastlamadı. Şüphelilerin kullandıkları iş makinası ve diğer malzemelere el konuldu.

Gözaltına alınan 6 kişi, jandarmadaki ifadelerinin ardından savcılığının talimatı üzerine serbest bırakıldı. Şüphelilerin hakkındaki soruşturma da sürüyor.

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