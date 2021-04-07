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BURSA

Site bahçesinde oynarken gördüler: Metrelerce uzunlukta

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir sitenin bahçesinde 2 metre boyunda yılan yakalandı. Yılan, bir site sakini tarafından tarlaya götürülerek bırakıldı.

Haber Merkezi DHA
Site bahçesinde oynarken gördüler: Metrelerce uzunlukta
Site bahçesinde oynarken gördüler.

Olay, dün İnegöl'ün Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Sitenin bahçesinde oyun oynayan çocuklar, yeşil alan içinde yılanı görünce panik yaşadı.

Çocukların bağrışmalarını duyan site sakinlerinden Musa Doğan, 2 metrelik yılanı eliyle yakalayıp kafesin içine koydu. Kafesle siteden tarlalık alana giden Doğan, yılanı doğaya saldı.

DOĞAYA SALDIK

Musa Doğan, "Site bahçesinde oynayan çocuklar bağırınca koştuk. Yılanı yakalayıp kafese koyduk. Öldürmeyelim, dedik. Yazıktır o da bir canlı. İncitmeden doğaya saldık. Oldukça uzun bir yılandı. Zehirli olduğunu düşünüyorum." dedi.

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