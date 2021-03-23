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EDİRNE

Sıtmayı da gördü koronavirüsü de: 106 yaşındaki Safiye nine fedakar sağlıkçılara duacı

Yunanistan'da 1950'lili yıllarda sıtma salgınında 2 kardeşini kaybeden Edirne'nin en yaşlısı Safiye Pehlivan 106 yıllık hayatında hem sıtma salgınını hem de koronavirüsü gördü. Sıtmanın da salgın olduğu dönemlerde pek çok kişinin yaşamına mal olduğunu ifade eden Pehlivan, "Küçük yaşlarımda biz bir de sıtma biliyorduk. O hastalık da fenaydı, sarmıştı dünyayı. Anam sarımsak sapıyla, sirkeyle yağlardı bizi. Kardeşimin biri öküz arabasıyla doktora giderken yolda öldü, diğer kardeşim de yine sıtmadan vefat etti. Çok zorluk çektik." dedi. Safiye Nine koronavirüsle ilgili de "Çok ölümler oluyor. Allah insanları korusun. Dikkat edelim, sağlıkçılarımızın işleri zor, Allah yardımcıları olsun" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Sıtmayı da gördü koronavirüsü de: 106 yaşındaki Safiye nine fedakar sağlıkçılara duacı
Safiye nine.

Edirne'de nüfus kayıtlarına göre kentin en yaşlısı 5 çocuk annesi 106 yaşındaki Safiye Pehlivan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden sağlıkçılara fedakarlıklarından ötürü minnetini dualarıyla gösteriyor.

Yunanistan'ın Edirne sınırına yakın bir köyde 1915 yılında dünyaya gelen Safiye Pehlivan, ailesiyle ana vatana yerleşme kararlarını 1956 yılında hayata geçirdi.

Namaz kılıp üç aylarda oruç tutan Safiye Pehlivan, ara ara ailesine ilahiler seslendiriyor.

SITMA SALGININI DA GÖRMÜŞ

Safiye nine, hayatı boyunca küçük çaplı pek çok salgın hastalığa denk geldiğini ancak Kovid-19 gibi pandemi olmuş bir de sıtma salgınını 1950'lili yılların başında Yunanistan'da yaşadıklarını anlattı.

KARDEŞİM SITMADAN ÖLDÜ

Sıtmanın da salgın olduğu dönemlerde pek çok kişinin yaşamına mal olduğunu ifade eden Pehlivan, "Küçük yaşlarımda biz bir de sıtma biliyorduk. O hastalık da fenaydı, sarmıştı dünyayı. Anam sarımsak sapıyla, sirkeyle yağlardı bizi. Kardeşimin biri öküz arabasıyla doktora giderken yolda öldü, diğer kardeşim de yine sıtmadan vefat etti. Çok zorluk çektik." dedi.

EN ÇOK SAĞLIKÇILARA ÜZÜLÜYOR

En çok sağlıkçılara üzüldüğünü ifade eden Pehlivan, salgında mücadelenin simgesi haline gelen sağlık çalışanlarının haklarının ödenemez olduğunu vurguladı.

İbadetleri sırasında salgının bitmesi için ve sağlık çalışanlara Allah'ın güç vermesi çok dua ettiğini ifade eden Safiye nine, "Tespihimi çekiyorum üç aylarda. Kur'an'ım, tespihim hepsi burada. Bütün hemşirelere, doktorlara, komşulara dua ediyorum. Bildiklerimin adlarını söylüyorum. Allah beladan korusun. Çok ölümler oluyor. Allah insanları korusun. Dikkat edelim, sağlıkçılarımızın işleri zor, Allah yardımcıları olsun." diye konuştu.

Pehlivan, Kovid-19 aşısı için de bu hafta sağlıkçıların eve gelip uygulama yapacaklarını kaydetti.

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