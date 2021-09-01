Sivas Belediyesinden Emniyet Müdürlüğüne araç desteği

Daha yaşanabilir ve daha huzurlu bir şehir için çalışmalarına devam eden Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ilimizde hizmet veren tüm kamu kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve derneklerle ortak akıl ve istişareyle çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda şehrin güvenlik ve asayişini sağlamak üzere İl Emniyet Müdürlüğünün ihtiyaç duyduğu 4 yeni hizmet aracını Emniyet Müdürlüğüne teslim etti.

İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen araç teslim törenine Vali Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, Cumhuriyet Başsavcı Hasan Uğurlu ve emniyet mensupları katıldı.

Devlet millet işbirliğinin en güzel örneklerinden birini göstermek için bir arada olduklarını ifade eden İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay, “Kurumlar arası iletişim ve entegrasyonunun önemi, yerel yönetimlerle olan birlikteliğimiz ve ortak çalışma arzusuyla milletimize hizmet etmenin gurunu yaşarken Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin’in desteğiyle emniyet araç filomuzu genişletiyor ve yeniliyoruz. Bu anlamda kendisine çok teşekkür ediyorum. Alınan yeni araçların teşkilatımızın hizmet kalitesine olumlu katkısı olacaktır. Ben emniyet teşkilatımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.” Dedi.

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Belediye Başkanı Hilmi Bilgin; “Biz Sivas Belediyesi olarak öncelikle şehrimize hizmet etmek şehrimizin alt yapısını daha iyi hale getirmek daha yaşanabilir bir şehirde yaşama imkânı sunma aşamasında tüm ekibimizle birlikte gayretle çalışmaya devam ediyoruz. Bir şehre tek bir kurumun hizmet etmesi imkânsız, eğer bu şehirde güzellikler varsa tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla birlikte aynı hedefe ortak akıl ve istişareyi şiar edinerek ve temelinde bu asil millete hizmet etme duygusu taşıyarak fedakârca hizmet etmeliyiz.

Şehrimizdeki tüm güzelliklerde olduğu gibi tüm sıkıntılarında da aslında hepimize ait olan ve hepimizin çözmesi gereken konular olduğu bilinciyle hareket ediyoruz. Göreve geldiğimiz günden itibaren tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla birlikte biraz önceki söylediğim anlayışa uygun olarak şehrimize hizmet etmenin gayretini gösteriyoruz. Bir önceki Emniyet Müdürümüz Kenan Aydoğan’ı da anmadan geçmek istemiyorum. Polis evimizde emniyet teşkilatımızla bir araya geldiğimizde ortak akıl ve istişarede bulunduğumuz da böyle bir talep gerçekleşti bu konuda bizde ne yapabiliriz diye düşündük bu ihtiyacın karşılanması noktasında bizim de taşın altına elimizi koymamız gerektiği inancıyla Emniyet Müdürlüğümüzün ihtiyaç duyduğu araçları alarak emniyet mensuplarımıza armağan ettik. Emniyet teşkilatımızda görev yapan her bir birey bazen kendi ailelerine ayıracakları zamanı feragat ederek fedakârca çalışmalarına devam ediyorlar. İlk etapta dört tane standartlarını emniyet teşkilatımızın belirlediği araçlarımızı temin ederek emniyet teşkilatımıza hibe ediyoruz. İnşallah söz verdiğimiz sayıda aracımızı emniyet teşkilatımıza kazandıracağız böylelikle bu ihtiyaç da ortadan kalkmış olacak. Ben bugün teslimini gerçekleştirdiğimiz araçlarımızın emniyet teşkilatımıza ve şehrimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı.

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Vali Salih Ayhan ise “Emniyet teşkilatımızın görevi asli kamu hizmetidir ve verilen emeğin maddi karşılığı yoktur. Bu anlamda önemli bir görevi üstelenerek şehrimizin asayiş güvenlik ve huzurunu sağlayan siz değerli emniyet teşkilatı mensuplarımıza teşekkür etmek istiyorum. Tabi her şeyi merkezi hükümetten beklemek doğru değil bu anlamda güç birliği yaparak gerekli kurumlar arası iş birliğiyle emniyet teşkilatımızın ihtiyaç duyduğu araçları bünyesine katacağız. Bu anlamda toplamda belediyemiz 10 tane bizde10 tane araç olmak üzere 20 yeni aracı emniyet teşkilatımızın filosuna katacağız. Topluma hizmet yolunda alınan araçların hazırlı uğurlu olmasını dilerken desteklerinden dolayı Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin'e teşekkür ediyorum.” dedi.

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Konuşmaların ardından Vali Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu ve Jandarma Alay Komutanı İdris Tataroğlu araç anahtarlarını şoförlere teslim etti.