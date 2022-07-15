Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul: Türk bayrağını daha yükseklere taşıyalım

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü anma etkinliklerinin ana konsepti olarak belirlenen “Türkiye Aşkına”, vatan ve millet uğruna Türk bayrağını daha yükseklere taşımak üzere tüm gençleri Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’ne davet etti. Kul, “Yeryüzünü de gökyüzünü de SBTÜ ile keşfedin” dedi. Türkiye’nin, tarih boyunca verdiği büyük mücadeleler sonucu önemli kazanımlar elde ettiğinin altını çezen Mehmet Kul, “Ülkemizin son yıllarda özellikle havacılık ve savunma sanayisindeki atılımları büyük bir gurur vesilesidir. Üniversitemiz, bayrağı daha yükseklere taşıyacak nitelikli ve donanımlı mühendisleri ve akademisyenleri yetiştirerek, ülkemizin atılımlarına Türkiye aşkıyla katkı sağlama kararlılığındadır” ifadelerini kullandı.

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SAVUNMA SANAYİSİNE DÖRT KOLDAN DESTEK

Savunma teknolojileri ve tarım bilimleri alanlarında ihtisaslaşarak, bilimsel çalışmalar yapma ve donanımlı mühendisleri yetiştirme hedefiyle kurgulanan SBTÜ, havacılık başta olmak üzere, savunma sanayi ve teknolojik tarım atılımlarına önemli katkılar sağlıyor. SBTÜ’de özellikle havacılık ve savunma sanayi alanında önemli bilimsel projeler yürütülüyor. Yürütülen projeler kapsamında SBTÜ bünyesinde kurulan teknolojik alt yapı kullanılarak, savunma sanayi sektörünün ihtiyaç duyduğu ileri malzemeler elde ediliyor.

İLERİ ALAŞIMLAR ÜRETİM MERKEZİ KURULDU

SBTÜ tarafından yürütülen ve Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca desteklenen projeyle Mayıs 2022 itibarıyla kurulumu tamamlanan İleri Alaşımlar Üretim Merkezinde, Eklemeli İmalat, Vakum İndüksiyon Ergitme ve Döküm, Gaz Atomizasyon Yöntemi ile Metal Tozu Üretimi tesisleri tamamen yerli ve milli imkanlarla kuruldu. Merkezde, savunma sanayi ve medikal sektör için kritik ileri malzeme üretimine başlandı.

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İNSANSIZ HAVA ARAÇLARININ PARÇALARINI ÜRETECEK

Savunma, havacılık ve medikal sektörünün ihtiyaç duyduğu titanyum, demir, bor, nikel ve kobalt esaslı alaşımlar, SBTÜ İleri Alaşımlar Üretim Merkezinde metal toz ve katı formlarda üretilmeye başlandı. Bu kapsamda, savunma sanayi kuruluşlarından TEI’nin üzerinde çalıştığı uçak, helikopter ve insansız hava araçları motor parçalarının SBTÜ’de üretilen yerli alaşımlar ve metal tozlarla üretilmesi yönünde çalışmalar yapılıyor. Savunma, havacılık, uzay ve elektronik endüstrisinde yaygın olarak kullanılan, termal genleşme katsayısı düşük demir-nikel alaşımlar, TÜBİTAK SAGE iş birliğiyle SBTÜ laboratuvarlarında üretildi. Türkiye’de ilk defa üretilen İnvar-36 ile demir-nikel alaşımların millileştirilmesi sağlandı.

YERLİ MIKNATIS İÇİN NATEN İLE İŞ BİRLİĞİ

Elektrik motorlarından cep telefonlarına, televizyonlardan bilgisayar ve insansız hava araçlarına kadar birçok elektronik cihazın yapımında kullanılan NdFeB mıknatıslar, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) desteğiyle, tamamen yerli üretim cihazlarla kurulan SBTÜ Hızlı Katılaştırma Laboratuvarında “sıcak preslenmiş - izotropik” formda üretildi. Yerli mıknatısın endüstriyel boyutta üretilmesi için Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü (NATEN) ile iş birliği yapılacak.

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DONANIMLI MÜHENDİSLER YETİŞTİRİLİYOR

Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin çalışmaları ile göz dolduran SBTÜ, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında lisans düzeyinde de öğrenci kabul etmeye hazırlanıyor. Üniversite; TAİ, TEİ, ROKETSAN, ASELSAN, TÜBİTAK, HAVELSAN gibi önemli kuruluşlarla birlikte çalışma imkanı buluyor. Sektörle birlikte gerçekleştirilen bu uygulama lisans düzeyinde de gerçekleştirilecek ve bu sayede sahada aranan mühendisler yetiştirilecek. SBTÜ’de, milli savunma için kritik önemdeki optik ve enerji depolama konusunda da ciddi projeler yürütülüyor.

Tarım öğrencilerine bin metrekare arazi

Tarım bilimleri alanında da eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal katkı çalışmaları yürütülmek üzere kurulan Tarımsal Ar-Ge Merkezinde, ıslah çalışmalarının koordine edilmesi ve uygulanması, bitki seçimlerinin yapılması ve bitkilerin yetiştirilmesi amaçlanıyor. Bunun yanı sıra, tarım bilimlerinde okuyan her bir öğrenciye en az 1000 metrekare üretim alanı tahsis edilerek öğrencilere uygulama yapma imkanı ve gelir elde etme şansı tanınıyor.