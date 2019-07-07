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SİVAS

Sivas haber: Tarım ilacından 17 işi hastanelik oldu

Tarım ilacından 17 işi hastanelik oldu

Sivas'ın Ulaş ilçesinde tarım ilacından zehirlenme şüphesiyle 17 işçi hastaneye kaldırıldı. AFAD ekipleri, zehirlenmenin yaşandığı tarlada ve işçilerin yaşadığı çadırlarda ölçüm yaptı.

Haber Merkezi AA
Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan bir vatandaş.
Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan bir vatandaş.

Ulaş'ta tarım ilacından zehirlenme şüphesiyle 17 işçi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Aşağıada köyünde M.K.Ç'ye ait şeker pancarı tarlasında yapılan ilaçlamanın ardından rahatsızlanan tarım işçileri, mide bulantısı, istifra ve bayılma şikayetleriyle Ulaş İlçe Hastanesine başvurdu.

Tarım ilacından zehirlendikleri sanılan 17 kişi, kentteki hastanelere sevk edildi.

  • Sivas İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün (AFAD) özel kıyafet giymiş ekipleri, zehirlenmenin yaşandığı tarlada ve işçilerin yaşadığı çadırlarda ölçüm yaptı.

Sivas AFAD Müdürü Nazif Ekinci, İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Nazım Yakut da bölgeye gelerek bilgi aldı.

Tarım ilacından 17 işi hastanelik oldu
FOTOĞRAF 9
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Ulaş'ta tarım ilacından zehirlenme şüphesiyle 17 işçi hastaneye kaldırıldı.
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Alınan bilgiye göre, Aşağıada köyünde M.K.Ç'ye ait şeker pancarı tarlasında yapılan ilaçlamanın ardından rahatsızlanan tarım işçileri, mide bulantısı, istifra ve bayılma şikayetleriyle Ulaş İlçe Hastanesine başvurdu.
Title
Tarım ilacından zehirlendikleri sanılan 17 kişi, kentteki hastanelere sevk edildi.
Title
Sivas İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün (AFAD) özel kıyafet giymiş ekipleri, zehirlenmenin yaşandığı tarlada ve işçilerin yaşadığı çadırlarda ölçüm yaptı.
Title
Sivas AFAD Müdürü Nazif Ekinci, İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Nazım Yakut da bölgeye gelerek bilgi aldı.
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Tarım ilacından 17 işi hastanelik oldu
Sivas'ın Ulaş ilçesinde tarım ilacından zehirlenme şüphesiyle 17 işçi hastaneye kaldırıldı.


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