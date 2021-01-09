İşçinin koluna saplanan tel için itfaiyeden yardım istendi

Ekonomi

Araç sahipleri dikkat: Cezası 2 bin 67 lira oldu

Egzoz emisyon ölçümlerinin ücretleri ve ölçüm yaptırmayanlar ile emisyon değerleri standartların üzerinde olan araçların sahiplerine uygulanan ceza miktarı artırıldı. Egzoz emisyon ölçüm ücreti 90 lira olurken, egzoz emisyon ölçümü yaptırmayan motorlu taşıt sahiplerine uygulanan 1895 liralık idari ceza ise 2 bin 67 liraya çıkarıldı.