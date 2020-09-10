Sivas'ta heyecanlandıran keşif: 'Türkiye’de ilk olduğunu belirtebiliriz'

12 bin yıllık tarihin gönüllü koruyucusu<br>​<br>​ İzlerin yok olmaması için gönüllü koruyuculuk yaptığını belirten Üçtaş, “Bu izlerin gönüllü koruyucusu benim. Ben 2009'da muhtar oldum. Kültür ve Turizm Bakanlığına izlerin korunması için dilekçe yazdım. Burada yüzlerce açıkta olan izler vardı. Kapalı olan yerler de var fakat biz bu izleri açmıyoruz. Açık olan izler koruma altına alınmadığından çoğu izler kayboldu. Vatandaşlar gelip götürmüş. Bu izler koruma altına alınsaydı bizim mahallemiz için, devlet için bir nimetti. Fakat ne yazık ki sesimizi duyuramadık. Kendi imkanlarımla her zaman koruyamıyorum. Gelen ziyaretçiler bilinçsiz açıyor. Zarar vermeden dolayı bu izler zamanla bozuldu. Bu nimet eğer ki Avrupa'da olsaydı üzerinden kuş uçurtmazlardı. Ancak nedense bizde böyle şeyler pek kale alınmıyor diye konuştu.