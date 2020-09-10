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Sivas haberleri: Sivas'ta hayvan ayak izi fosilleri bulundu

Sivas'ta heyecanlandıran keşif: 'Türkiye’de ilk olduğunu belirtebiliriz'

Sivas'ta ceylan, antilop ve ata ait olduğu tahmin edilen hayvan ayak izi fosilleri bulundu. Cumhuriyet Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Levent Mesci, "Ayak izleri Sivas’ın güneybatısında geniş alanlarda yüzeyleyen ve günümüzden 23 ile 33 milyon yıl öncesini ait olup, oligosen döneminde oluşmuş kayaçlar içerisindeki tabaka yüzeylerinde belirlenmiştir" dedi. Mesci, "Oligosen için bu bulgunun Türkiye’de ilk olduğunu belirtebiliriz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
23 ile 33 milyon yıl öncesini ait olduğu belirtilen ayak izleri.
23 ile 33 milyon yıl öncesini ait olduğu belirtilen ayak izleri.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Levent Mesci, yazılı açıklamasında, Sivas’ın 17 kilometre güneyinde yer alan Budaklı köyü yakınlarında milyonlarca yıl önce yaşamış hayvanlara ait ayak izi fosilleri bulduklarını belirtti.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Cem Erkman ve Prof. Dr. Şakir Önder Kurt ile yürüttükleri çalışmayı tamamladıklarını aktaran Mesci, "Ayak izleri Sivas’ın güneybatısında geniş alanlarda yüzeyleyen ve günümüzden 23 ile 33 milyon yıl öncesini ait olup, oligosen döneminde oluşmuş kayaçlar içerisindeki tabaka yüzeylerinde belirlenmiştir" ifadesini kullandı.

26 bin yıllık ayak izleri yok oluyor
HAYAT
26 bin yıllık ayak izleri yok oluyor

AA
23 ile 33 milyon yıl öncesini ait olduğu belirtilen ayak izleri.

"Türkiye’de ilk olduğunu belirtebiliriz"


Mesci, ayak izlerini nehir kenarlarındaki yumuşak ve ıslak zemin üzerinde gezinen hayvanların bıraktığını ve bunu izleyen sedimantolojik süreçlerle örtülüp, kayaç haline dönüşmesi ve bugüne kadar korunması sonucu izlerin gerçekleştiğini belirterek, şunları kaydetti:

  • "Ayak izleri çok net olmamasına karşın biri küçük diğeri orta büyüklükte. Olasılıkla ceylan ve antiloptan oluşan çift toynaklı ve muhtemelen orta büyüklükte tek toynaklı küçük boyutlu at grupları tarafından bırakılmış. Ayak izlerinin bir kısmının hayvanların tek olarak belirli doğrultuda yürümeleri sonucu, bir kısmının ise sürü halinde hareket etmeleri sonucu bırakıldığı dikkati çekmektedir. Oligosen için bu bulgunun Türkiye’de ilk olduğunu belirtebiliriz. Oligosen biyokronolojisine katkı sağlaması ve Anadolu’nun geçmişteki ekosistemlerinin anlaşılması açısından bilimsel anlamda önemli olduğunu vurgulayabiliriz."

AA
23 ile 33 milyon yıl öncesini ait olduğu belirtilen ayak izleri.

Dünyada benzeri az 12 bin yıllık: Manisa'da keşfedildi
FOTOĞRAF 9
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Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Sindel Mahallesi yakınlarında 1965 yıllarında keşfedilen ayak izleri büyük ilgi görüyor. Yapılan araştırmalarda 12 bin yıl öncesine ait ayak izlerinin Kula Yanardağı'nın patlamasından kaçan kişilerin bıraktığı düşünülüyor.
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Dünyada benzeri az olan insan ve hayvan ayak izleri yeterince korunmadığı için yok olma aşamasına geldi. Ayak izlerinin bulunduğu Sindel Mahallesi Muhtarı Bekir Üçtaş da kendini binlerce yıllık tarihi korumaya adadı.
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65 yaşındaki Üçtaş, 2009 yılından bu yana ayak izlerinin bulunduğu alanı korumaya çalıştığını söyledi.
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Demirköprü Barajına bakan yamaçta yer alan ayak izlerini evinden dürbünle gözleyen Üçtaş, ayak izlerinin bazılarının bilinçsiz vatandaşlar tarafından tahrip edildiğini ve zamanla yok olma aşamasına geldiğini belirtti. Gün yüzüne çıkarılmamış toprağın altında çok fazla ayak izi olduğunu kaydeden Üçtaş, ortaya çıkarılanlardan sadece 30-40 tanesinin kaldığını söyledi.
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Toprağın altında tutarak korumaya çalışıyor<br> ​<br> ​ Ayak izlerini toprakla örterek koruma altına alan Muhtar Bekir Üçtaş, “Bu ayak izlerinin ilk olarak 1964-65 yıllarında bulundu. Ayak izleri daha fazlaydı fakat bakım ve koruma olmadığından dolayı binlercesi heder oldu gitti. Kimlere ait olduğunu araştıramadık. Yapılan araştırmalarda yaklaşık 12 bin yıl öncesine ait olduğu düşünülüyor ifadelerini kullandı.
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Ayak izlerinin volkan patlamasından sonra kaçan insanlar tarafından bırakıldığı bilgisini veren Üçtaş, “Volkan patlaması sırasında aşağıdan bu yöne doğru püskürme olduğu düşünülüyor. Fakat izler de patlamadan tarafa kaçıldığını gösteriyor. Ayak izlerinin istikamet patlamanın olduğu istikamete doğru. Burada bir çelişki var. Oradan patlama olduysa bu insanlar neden patlamanın olduğu yöne doğru kaçtı? Daha önce bu barajın altında Gediz çayı akıyordu. Çaya mı gittiler orasını bilemiyoruz dedi.
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12 bin yıllık tarihin gönüllü koruyucusu<br>​<br>​ İzlerin yok olmaması için gönüllü koruyuculuk yaptığını belirten Üçtaş, “Bu izlerin gönüllü koruyucusu benim. Ben 2009'da muhtar oldum. Kültür ve Turizm Bakanlığına izlerin korunması için dilekçe yazdım. Burada yüzlerce açıkta olan izler vardı. Kapalı olan yerler de var fakat biz bu izleri açmıyoruz. Açık olan izler koruma altına alınmadığından çoğu izler kayboldu. Vatandaşlar gelip götürmüş. Bu izler koruma altına alınsaydı bizim mahallemiz için, devlet için bir nimetti. Fakat ne yazık ki sesimizi duyuramadık. Kendi imkanlarımla her zaman koruyamıyorum. Gelen ziyaretçiler bilinçsiz açıyor. Zarar vermeden dolayı bu izler zamanla bozuldu. Bu nimet eğer ki Avrupa'da olsaydı üzerinden kuş uçurtmazlardı. Ancak nedense bizde böyle şeyler pek kale alınmıyor diye konuştu.
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Dünyada benzeri az 12 bin yıllık: Manisa'da keşfedildi
Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Sindel Mahallesi yakınlarında bulunan ve yapılan araştırmalarda 12 bin yıl öncesine ait olan insan ayak izleri zamana meydan okuyor. Mahalle Muhtarı Bekir Üçtaş tarafından gönüllü olarak korunan 12 bin yıllık ayak izleri koruma altına alınmazsa yok olmaya yüz tutacak.


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