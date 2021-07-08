Gündem Yolun ortasında tek mezar Görenler şaşırıyor Ev sahiplerinin rüyasına girerdi
SİVAS AKTÜEL

Yolun ortasında tek mezar: Görenler şaşırıyor! 'Ev sahiplerinin rüyasına girerdi'

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde belediye tarafından yapılan çevre düzenlemesi sonrasında yol ortasında kalan tek mezar görenleri şaşırtıyor. Kandemir Mahallesi Muhtarı Ahmet Hark, yol ortasındaki mezarda bulunduğu düşünülen kişinin daha önceleri ev sahiplerinin rüyalarına girdiğini söyledi.

Haber Merkezi İHA
Sivas haberleri: Yolun ortasındaki mezar görenleri şaşırtıyor: Ev sahiplerinin rüyasına girerdi
Bir evin bahçesinde bulunan mezar, evler yıkılınca yol ortasında kaldı.

Sivas’ın Şarkışla ilçesi Yeni Mahalle Hamzaoğlu sokakta, yol ortasına kalan tek mezarı ilk kez görenler şaşkınlığını gizleyemiyor.

Yıllar önce belediye tarafından istimlak edilen bir evin bahçesinde bulunan mezar, evler yıkılınca yol ortasında kaldı.

KİME AİT OLDUĞU BİLİNMİYOR

Mezar taşında “Gariban Şehit Baba” yazılı olsa da mezarın tam olarak kime ait olduğu bilinmiyor.

Çevre düzenleme çalışması sırasında kaldırılmayan mezarda bir şehidin gömülü olduğu düşünülüyor.

İHA

Etrafından araçların geçtiği, bazı vatandaşların da başına gelerek dua ettiği mezar, drone ile havadan da görüntülendi.

İHA

“Ev sahiplerinin rüyalarına girerdi”

Kandemir Mahallesi Muhtarı Ahmet Hark, yol ortasındaki mezarda bulunduğu düşünülen kişinin daha önceleri ev sahiplerinin rüyalarına girdiğini söyleyerek, “Biz biliriz ki yıllardır burada bir yatır olduğunu söylerlerdi. 35-40 sene önce evin yanında bir bahçeydi burası. Bahçeyi eştiler. Eştiklerinde mezar çıktı. Ev sahiplerinin daha önce rüyalarına da giriyordu. Öyle söylerlerdi. Abdest alan falan gördüklerini söylerlerdi. Evin sahipleri burayı yatır olarak yaptılar.


İHA


Kenarındaki evler de yıkıldı, burası yatır olarak böylece kaldı. 100’lerce yıldır yatır olarak bilinen bir yer. Ama yatırın ismi bilinmiyor. Bizim özellikle ziyaretlere inancımız var. Yatırın olduğu yerde kalması, belki bir şehittir, belki alim kişidir. Burada kalması uygundur. Yatırın kenarından da gidilebilir” dedi.

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