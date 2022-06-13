Sivas’ta 'Z yokuşu' sürücülerin kabusu oldu

Sivas’ta merkez ilçeye yaklaşık 40 kilometre mesafede bulunan Gazi köyünün girişinde bulunan dik viraj köylüyü canından bezdirdi. İsmini şeklinden alan “Z yokuşu” yaşanan kazalar ve diğer problemler nedeniyle sürücülerin kâbusu oldu.

Yük taşımacılığı yapan kamyonlar ve uzun araçlar bu yola girmiyor. Giren araçlar ise virajda kalıyor. Keskin ve dik virajlar kış aylarında ise kullanılmaz hale geliyor. Bir kez virajları kullananlar bir daha bu yola girmek istemiyor. Köy sakinleri özellikle uzun araçlar virajları aşamadığı için taşımacılıkta sıkıntı yaşadıklarını belirtip, yolun güzergahının değiştirilip virajlardan kurtulmak istiyor.

Tüm köy sakinleri mağdur

Köy sakinlerinden Rahmi Demir, ağır tonajlı ve uzun araçların yola giremediğini belirterek, "Bu yolun ismi ‘Z Yokuşu’. Burası dik ve virajlı bir yol olduğu için ağır tonajlı arabalar kesinlikle gelmiyor. Bir kez Gazi Köyüne yük getiren kamyon şoförleri bu yokuştan dolayı bir daha gelmiyor. Biz bu yolların tekrar yapılmasını istiyoruz. Buraya yük getirmek isteyen vatandaşlar sıkıntı yaşıyorlar. Bir kez buraya yük taşımak için gelen diğer gelmesinde 2 katı para istiyor. Diğer bağlantı yolunu kullanmak isteyenlerde fazladan 80 km yol yapıyor. Vatandaşlar bu durumdan çok mağdur oluyor. Bizler bu yolların yapılmasını istiyoruz" dedi.

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"Z yokuşu ölüm yokuşu olabilir"

Kış mevsimlerinde yaşadığı zorlukları anlatan Üzeyir Coşkun, “Çok dik ve virajlı olduğu için buraya ‘Z Yokuşu’ deniyor. Kış mevsimlerinde burada çok zor anlar yaşıyoruz. Buraya biraz kar yağdığı zaman hiçbir arabanın çıkma ihtimali yok. Yetkililerden biran önce buranın düzeltilmesini istiyoruz. ‘Z Yokuşu’ ölüm yokuşu olabilir” diye konuştu.

FOTOĞRAF 13 Ziyaretçilerine dünya genelindeki tehlikeli ve zorlu yolların tanıtımını yapan \"www.dangerousroads.org\" adlı site tarafından 3 yıl önce \"dünyanın en tehlikeli yolu\" seçilen Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Derebaşı Virajları, Trabzon ile Bayburt'u, en kısa mesafe olan 3 bin 500 metre yükseklikteki Soğanlı Dağı üzerinden birbirine bağlıyor. Bazı bölümleri Bolivya'daki \"ölüm yolu\"ndan daha tehlikeli olduğu belirtilen yol, arazisindeki sarp kayalıkları ve 13 keskin virajıyla, sürücülere zor anlar yaşatıyor. İlk olarak 1914 yılındaki Rus işgali sırasında yöre halkının çalıştırılmasıyla inşa edildiği bilinen yolda, özellikle kış aylarında sis, yağmur, heyelan, kar ve çığ gibi doğa olayları sık sık yaşanıyor. Yol, kar yağışı nedeniyle yılın neredeyse 6 ayında ulaşıma kapanıyor. Yazın gelmesiyle zirvelerde eriyen karlar, adeta bir tablo gibi manzarası bulunan dağların arasından süzülerek derelere ulaşıyor. İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, yaptığı açıklamada, Of ilçesinden başlayarak Bayburt'a kadar uzanan D915 yolunun Karaçam mevkisindeki Derebaşı Virajları'nın sürücülere her dönem zor anlar yaşattığını söyledi. Yolun, dünya genelinde \"zor yol\" olarak bilinirliğinin arttığına işaret eden Ayvazoğlu, \"Buradaki yol, dünyada zorlu yollar listesine girmiş durumda. Bölgede yolculuk yapanlara ayrı bir adrenalin yaşatıyor.\" dedi. Ayvazoğlu, yolun, bu özelliğinin dışında doğasıyla da ilgi uyandırdığına dikkati çekerek, \"Dereleri, yeşil dağları ve temiz havasıyla, güzergahta yolculuk yapanlara doyumsuz manzaralar sunuyor. Bu nedenle bölgenin turizme kazandırılması için çalışıyoruz. Yerli ve yabancı turistleri tehlikeli yolun cazibesiyle buluşturmak istiyoruz.\" diye konuştu. Bölgede turizme yönelik yapılacak çalışmalara değinen Ayvazoğlu, yolun bulunduğu güzergahta off-road ve tırmanışla ilgili bir dizi yarışma düzenlemeyi düşündüklerini ifade etti. Ayvazoğlu, \"Amacımız doğal güzellikleriyle ünlü bölgemizde, alternatif turizm faaliyetlerine de imkan sağlayabilmek. Dünyaca ünlü Uzungöl'e gidilen karayolu güzergahında yer alan bu bölgenin, gelecekte önemli bir konuma sahip olacağını düşünüyorum.\" diyerek sözlerini tamamladı. . . . . Dünyanın en tehlikeli yolu Türkiye'de Trabzon-Bayburt arasındaki dağ yamaçlarında yer alan ve "dünyanın en tehlikeli yolu" seçilen Derebaşı Virajları, doğa tutkunları için turizme kazandırılacak. BiP'te paylaş

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