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SİVAS

Sivaslılar telefon görüşmesi yapmak için 500 metre yürüyüp Kayseri'den sinyal arıyor

Sivas'taki bir köyde yaşayan vatandaşlar, evlerinde telefonları çekmeyince köyün zirvesine çıkıyor. Sinyal yakalayabilmek için 500 metre yol yürüyen vatandaşlar, Kayseri'den gelen sinyallerle telefon görüşmesi yapıyor.

Haber Merkezi İHA
Sinyal yakalayabilmek için 500 metre yol yürüyorlar.
Sinyal yakalayabilmek için 500 metre yol yürüyorlar.

Sivas’ın Altınyayla ilçesine 24 kilometre uzaklıkta bulunan 320 nüfuslu Kızılhüyük köyü sakinleri, dünyanın 5G ile tanıştığı bugünlerde telefonla konuşabilmek için sinyal arıyor.

Sinyal yakalayabilmek için 500 metre yol yürüyorlar.
  • Köyde yaşayan vatandaşlar, soğuk kış günlerinde ve kavuran sıcaklarda telefonla görüşebilmek için 500 metre yol yürüyerek çıktıkları yüksek bir noktada, Kayseri’den gelen sinyalleri yakalamaya çalışıyor.

Sinyal yakalayabilmek için 500 metre yol yürüyorlar.

“Köyden 500 metre yukarı çıkacağız ki telefonumuz çeksin”

Kızılhüyük köyü muhtarı Ali Almaz, telefonla görüşebilmek için köyün zirvesine çıktıklarını belirterek, “Bizim telefonlarımız çekmiyor, internet alt yapısı hiç yoktur. Köyden 500 metre yukarı çıkacağız ki bizim telefonumuz çeksin. Burası köyün zirve noktası, burada sinyal arıyoruz. Telefon çekiyor gibi gözüküyor ama kesinlikle çekmiyor. Dünya 5G ile tanıştı biz 3G’ye hasretiz“ dedi.

Sinyal yakalayabilmek için 500 metre yol yürüyorlar.
  • Köyde yaşayan Savaş Almaz, rüzgarın estiği yönün şebeke çekimini etkilediğini belirterek “Telefonun köyün içinde çekmesi imkansız, çekmesi için buraya çıkıyoruz. Karşı köyde yansıtıcı var, rüzgar bu taraftan eserse telefonlarımız şebekeyi görüyor. Rüzgar diğer taraftan eserse de kesinlikle çekmiyor“ dedi.

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi Selda Ağca, “Kardeşim lise öğrencisi, ben de üniversite öğrencisiyim, bende onun gibi internete giremiyorum" dedi.

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