Gündem Sivasta bir kişi 14 günlük ev karantinasına uymadı 3 bin 150 lira ceza kesildi
SİVAS TÜRKİYE

Sivas'ta bir kişi 14 günlük ev karantinasına uymadı: 3 bin 150 lira ceza kesildi

Sivas'ta bir kişi 14 günlük ev karantinasına uymadı: 3 bin 150 lira ceza kesildi

Sivas'ın Suşehri ilçesine bağlı bir köyde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 14 günlük karantina sürecini geçirdiği evden alışveriş yapmak için çıkan kişi, ilçe merkezinde yakalandı. Kovid-19 tedbirlerine uymadığı için 3 bin 150 lira ceza kesilen kişi, hastanedeki kontrollerin ardından karantina sürecini tamamlaması için evine gönderildi.

Haber Merkezi AA

İstanbul'dan seyahat izin belgesi alarak memleketi Suşehri ilçesine bağlı Çataloluk köyüne gelen kişiye, ekipler tarafından 14 gün evde karantinada kalması gerektiği tebliğ edildi.

Ekiplerin uyarısına rağmen evinden alışveriş yapmak için çıkan kişi, 8 kilometre uzaklıktaki ilçe merkezine geldi.

Kovid-19 tedbirlerine uymayan kişi, kendisine karantinada kalmasını tebliğ edenler arasında yer alan jandarma astsubay tarafından kaldırımda yürürken fark edildi.

Karantinada çocuğunuzun gözünü koruyun: 5 yaş ve üzeri 2 saatten fazla ekrana bakmasın
HAYAT
Karantinada çocuğunuzun gözünü koruyun: 5 yaş ve üzeri 2 saatten fazla ekrana bakmasın

Olay yerine çağrılan özel kıyafetli sağlık ekiplerince ateş ölçümü yapılan kişi, Suşehri Devlet Hastanesine götürüldü.

Kovid-19 tedbirlerine uymadığı için 3 bin 150 lira ceza kesilen kişi, hastanedeki kontrollerin ardından karantina sürecini tamamlaması için evine gönderildi.

Karantinada olduğu hastneden çarşafları birbirine bağlayarak firar etti
OYNAT 00:55
Karantinada olduğu hastneden çarşafları birbirine bağlayarak firar etti
Denizli'de meydana gelen akıl almaz olayda korona virüs şüphelisi erkek hasta tedavi gördüğü hastanenin 3. katının penceresinden çarşafları bir birine bağlayıp ip gibi kullanarak kaçtı. Şahsın kaçtığı ise çevredekilerin pencereye asılı çarşafı görüp hastane görevlilerine bildirmesi ile ortaya çıktı


Abone Ol Google News
Okullar ne zaman açılacak?

Okullar ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk canlı yayında açıkladı.
Kaftancıoğlunun röntgencisi!

Kaftancıoğlu'nun
röntgencisi!

Ev fotoğraflayıp 'yine geleceğim' diye tehdit etti
Katliam gibi olabilir

Katliam gibi olabilir

Kamplarda yaşayan mazlumlar koronavirüs tehdidi altında.
Eski fiyat!

Eski fiyat!

​Ramazan öncesi pide fiyatları açıklandı.
Dehşet!

Dehşet!

İstanbul'da tramvay otobüse çarptı
Koronavirüs için hazırlanıyor

Koronavirüs için hazırlanıyor

2. Abdülhamid'in yaptırdığı tarihi hastanede hummalı çalışma.

İlk biz başlattık

İlk biz başlattık

"İnsanların çile çekmesine neden olmadık.”
MB'den faiz kararı öncesi hamle

MB'den faiz kararı öncesi hamle

Yükselişe geçen dolara karşı yeni swap kararı alındı.
E-5 eşkıyası kamerada

E-5 eşkıyası kamerada

​Millet can derdinde magandalar adrenalin peşinde.
İki büyük<br>indirim kapıda

İki büyük
indirim kapıda

Bu gece benzin ve motorin 5 liranın altına inecek.
2021 sonuna<br>kadar askıya alın

2021 sonuna
kadar askıya alın

​Dünya Sağlık Örgütü, UEFA'ya tavsiyede bulundu.
Bahşişler belediyelerden

Bahşişler belediyelerden

​Davulcuların kapı kapı dolaşması yasaklandı.
Doğu Akdeniz'de yeni sayfa

Doğu Akdeniz'de yeni sayfa

​Düşük petrol fiyatları birçok gelişmeyi etkileyecek.
Rapor arıyorlar!

Rapor arıyorlar!

Sokağa çıkma yasağını delip hastaneye gidiyorlar.
Bakan Koca<br>açıklama yapacak

Bakan Koca
açıklama yapacak

Koronavirüs ​Bilim Kurulu saat 17.00'de toplanacak.
Türkiye haberleri asılsız ve uydurma

Türkiye haberleri asılsız ve uydurma

​Alman gazeteciden ülkesine Türkiye tepkisi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.