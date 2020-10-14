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Gündem Sivasta çekirdekleriyle alıç tüketen 5 kişi hastanelik oldu
SİVAS

Sivas'ta çekirdekleriyle alıç tüketen 5 kişi hastanelik oldu

Sivas'ta çekirdekleriyle fazla miktarda alıç tüketen 5 kişi, sindirim sistemlerinde sıkıntı yaşayarak soluğu hastanede aldı. Yapılan incelemelerde çekirdeğiyle birlikte tüketilen alıcın midede kitle şeklini aldığı ve tıkanıklığa neden olduğu anlaşıldı.

Haber Merkezi İHA
Hastalarda rahatsızlığa neden olan alıç kitleleri, endoskopik yöntemle yabancı cisim forsepsi kullanılarak parçalandı.
Hastalarda rahatsızlığa neden olan alıç kitleleri, endoskopik yöntemle yabancı cisim forsepsi kullanılarak parçalandı.

Doğada kendiliğinden yetişen ve birçok hastalığa iyi geldiği düşünülen alıç bu kez hasta etti. Sivas’ta bir hafta içerisinde bolca alıç tüketen 5 kişi çeşitli şikayetlerle özel bir hastaneye başvurdu. Yapılan tetkiklerde, alıç çekirdeklerinin hastaların midesinde birleşip kitle oluşturduğu, oluşan kitlelerin ise midede tıkanıklığa neden olduğu tespit edildi. Hastalarda rahatsızlığa neden olan alıç kitleleri, endoskopik yöntemle yabancı cisim forsepsi kullanılarak parçalandı.

İHA

Her şey endoskopide anlaşıldı

Gastroenteroloji Uzmanı. Prof. Dr. Abdülkerim Yılmaz, hastalardan 4’ünün karın ağrısı gibi benzer şikayetlerle hastaneye başvurduğunu belirterek, şunları söyledi:

  • "Alıç yöresel bir bitki, tam mevsimindeyiz. İnsanlar tarafından bu dönemde çok sık tüketilmeye başlandı. Çok faydalı olduğu iddia ediliyor ve bu mevsimde çok sık tüketiliyor. Çok sık tüketilmeye başlandığı bu dönemde mevsimsel olarak vakalarda artmaya başladı. Karın ağrısı, şişkinlik, bulantı, kusma ve hazımsızlık gibi şikayetlerle gelen hastalarımız oldu. Bir hafta içerisinde 4-5 tane vakamız geldi. En ilginç vakamızda, midede kitle şikayetiyle gelen bir hastamız oldu. Bizde mide bölgesinde kitle olduğunu düşündük. Daha sonra ultrason ve tomografi incelemeleri yaptık, gerçekten de mide de kitle gibi gözüküyordu. 4 hastamızda yine midede şişkinlik, bulantı kusma ve mide ağrısı gibi şikayetlerle geldiler. Bu hastalarımıza endoskopi incelemesi yaptığımızda mide içerisinde yabancı cisim diyebileceğiniz bezoar (kitlesel yabancı cisim) oluşum, kitle tarzında taşlaşmış alıç meyvesini gördük. Muhtemelen aşırı tüketime bağlı yada çekirdeğiyle tüketime bağlı oluştuğunu düşünüyoruz. Bu kitleyi yabancı cisim forsepsiyle mide içerisinde parçalıyoruz, parçaladığımızda gerçekten kitle haline gelmiş bir Alıç meyvesi görüyoruz."

Çekirdeğiyle tüketmeyin

Alıcın çok fazla ve çekirdeğiyle birlikte tüketilmemesi gerektiğine dikkat çeken Yılmaz, "Bu dönemde alıcın çok sık tüketilmeye başlandığı için bu grup hastalar çok sık gelmeye başladı. Bu konuyu insanlara duyurmamız gerekiyor ve bu bilgiyi vermemiz gerekiyor. Bu bölgede alıcı çok seven var, çok fazla tüketiliyor. Öneri olarak çok az tüketilmesini ve çekirdeğiyle birlikte tüketilmemesini öneriyoruz. Hastalarımızın Alıç tüketimi sonrası sindirim sisteminde benzer şikayetleri olduğu zamanda bize başvurmalarını öneriyoruz. Endoskopi sırasında alıç kitlesini parçalıyoruz, küçük parçalarında ince bağırsaktan atılmasını sağlıyoruz. Bu yapılmazsa bu top halini almış olan Alıç kitlesi mide çıkışını tıkayabilir, ince bağırsağı tıkayabilir. Tamamen parçalandığından emin olduktan sonra biz hastaları evine gönderiyoruz" diye konuştu.

Azı şifa çoğu zarar

Alıç tüketiminde miktarın önemine dikkat çeken Diyetisyen Eda Ünal, “Son bahar döneminin yaklaşmasıyla birlikte doğada ortaya çıkan Alıç meyvesi bağışıklığın güçlendirilmesi, yüksek kolesterol ve tansiyonun düşürülmesinde ve kilo vermede oldukça etkili olan bir meyvedir. Ancak dikkat edilmesi gereken nokta miktarı ve kullanım şekli. Fazla miktarda tüketildiğinde mide tıkanıklığı ve ishal gibi problemlere yol açabiliyor. Bunun dışında gebe ve emzikli annelerde tüketilmesini istemiyoruz. Her şeyde olduğu gibi alıçta da miktar oldukça önemli. Mutfağınızda sirke veya marmelat olarak tüketebilirsiniz ancak sirke tüketiminde de mutlaka direkt olarak değil sulandırarak veya salatalarda az miktarda tüketmeniz gerekir” dedi.

Doğada bedava, tezgahta 10 lira: Bin bir derde deva alıç
FOTOĞRAF 8
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Sivas ve çevresinde Ekim ayında sulak bölgelerde yetişen aluç ya da alıç olarak bilinen meyve insan sağlığına pek çok faydası ile biliniyor.
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Doğada kendiliğinden yetişen meyve, özellikle kalp hastalıkları başta olmak üzere bağışıklık sistemini de güçlendiriyor. Aluç, yağ yakımını hızlandırarak kilo vermeyi de kolaylaştırıyor.
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Ham olarak yenmesinin yanı sıra marmeladı ve sirkesi de yapılarak sofralarımızda yer buluyor. Dikenli bir ağaca sahip olan bu meyve, dalından tek tek toplanıyor. Sivaslı satıcılar ise iğne yardımıyla ipliğe geçirerek satışa sunuyor. Aluç meyvesi toplayanlar için doğada bedava. Zahmete girmek istemeyenler için kilosu 10 TL, bağı ise 5 TL'den satılıyor.
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Virüs döneminde tüketerek bağışıklığı güçlendirebiliriz'' <br> <br> Sivas'ta Diyetisyen Eda Ünal, Aluç meyvesinin kullanım alanlarından bahsederek faydalarını anlattı. Ünal, meyvenin bağışıklığı güçlendirici özelliği nedeni ile salgın döneminde kullanılabileceğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:
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Aluç genellikle Sonbaharda, dağlarda sulak alanlarda yetişen bir meyve. Sivas ve çevresinde oldukça sık görülüyor. C vitamini yönünden zengin olan bu meyve bağışıklığımızı güçlendiriyor. Aynı zamanda kalp ve damar hastalıklarına da iyi gelen bir meyve. Bunun dışında da anksiyete azaltıcı etkisi var. Genelde meyve olarak tüketebildiğimiz gibi son zamanlarda sirke olarak da tüketiyoruz. Çorbalarda, salatalarda bu Korona virüsü döneminde kullanarak bağışıklığımızı güçlendirebiliriz. Ayrıca Aluç sirke olarak kullanıldığında metabolizmayı hızlandırıcı ve kilo vermeyi hızlandırıcı etkiye sahip. Yağ yakımını da hızlandırıyor. Fazla tüketildiğinde diğer meyvelerde olduğu gibi ishal gibi çeşitli zararları olabiliyor. Aluç sirkesi asidik bir yapıdadır. Doğrudan kullandığımızda seyrelterek kullanmalıyız. 1 çay bardağı suya bir tatlı kaşığı sirke koyarak seyreltebilirsiniz.
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Kış aylarında marmelat olarak sofralarımızda yer buluyor<br> <br> Sivaslı Aluç satıcısı Cafer Eraslan, Aluçları iğneyle tek tek ipe dizdiklerini dile getirerek, “Sivas'ın dağlarından toplanır. Biz bunları tek tek iğne yardımıyla ipliğe dizeriz. Sivaslılara sunarız. Yurt içine yurt dışına her tarafa gönderiyoruz. Ekim ayında tam başlar hasadı Aralık ayına kadar devam eder. Biraz zahmeti olan bir meyve. Ağacını bilenler bilir dikenlidir. Bağını 5 liraya satıyoruz'' dedi.
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Kış ayları için Aluç marmeladı yapan Fatma Bulut ise, Aluçlarımızı kendi ellerimizle topladık. Daha sonra kaynattık. Önceden annelerimiz kevgirden geçirirlermiş biz blenderden geçirdik. Daha sonra süzgeçten geçirdik. Kaynamaya bıraktık. Ardında şekerimizi de ilave edeceğiz. Kıvamına bakacağız. Gerekirse biraz limon koyacağız. Kıvamı olduktan sonra kavanozlarımıza koyup dolaplarımızda saklayacağız'' şeklinde konuştu.
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Doğada bedava, tezgahta 10 lira: Bin bir derde deva alıç
Kalp rahatsızlıklarına iyi geldiği, bağışıklığı güçlendirici ve kilo vermeyi kolaylaştırıcı özellikleri ile bilinen alıç meyvesi, ekim ayının gelmesi ile tezgahlarda yerini aldı.


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