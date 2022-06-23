Gündem Sivasta emekli öğretmeni dolandırıp 1 milyon lirasını alan iki zanlı yakalandı
SİVAS

Sivas'ta emekli öğretmeni dolandırıp 1 milyon lirasını alan iki zanlı yakalandı

Sivas'ta kendilerini polis olarak tanıtıp, adının suça karıştığını söyleyerek ikna ettikleri emekli öğretmenin yaklaşık 1 milyon lirasını alan iki şüpheli yakalandı.

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Haber Merkezi AA
Sivasta emekli öğretmeni dolandırıp 1 milyon lirasını alan iki zanlı yakalandı
Arşiv.

Alınan bilgiye göre, telefonda kendilerini polis olarak tanıtan zanlılar, adının bir suça karıştığı konusunda ikna ettikleri emekli öğretmen H.D'nin (68), verdikleri banka hesap numarasına 190 bin lira yatırmasını sağladı.

Daha sonra eve gelen şüpheliler, ikametteki ziynet eşyalarının da kendilerine verilmesi konusunda kadını ikna etti.

H.D, yaklaşık 800 bin lira değerindeki altınları zanlılara verdikten sonra dolandırıldığını anlayarak şikayetçi oldu.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin Şanlıurfa'da olduğunu tespit etti.

Zanlılar M.S.G. (33) ve İ.G. (28) Şanlıurfa'da gözaltına alındı.

M.S.G'nin üzerinde sekiz tam altın ve 6 bin 800 lira ele geçirildi.

Sivas'a getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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