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Sivas’ta feci kaza: Baba-oğul öldü yaralılar var

Sarkışla-Kayseri Pınarbaşı yolu Cemal beldesi kavşağında meydana gelen kazada vinç ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada hafif ticari araçtaki baba-oğul hayatını kaybetti. Vinç sürücüsünün yaralandığı kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

14:18 . 10/07/2023 Pazartesi
DHA
Vinç ve hafif ticari aracın çarpıştığı feci kazada baba-oğul hayatını kaybetti.

Vinç ve hafif ticari aracın çarpıştığı feci kazada baba-oğul hayatını kaybetti.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde vinç ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada Bayram Bilici (45) ile oğlu Onur Bilici  (12) öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Şarkışla-Kayseri Pınarbaşı yolu Cemel beldesi kavşağında meydana geldi. Halit Karahan yönetimindeki 58 FR 033 plakalı vinç ile Bayram Bilici idaresindeki 46 KV 789 plakalı hafif ticari araç, kavşakta çarpıştı. Kazayı görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Bayram Bilici ile yanında bulunan oğlu Onur Bilici olay yerinde hayatını kaybetti, yanlarında bulunan Fatma Bilici (43),  Dilek Bilici (20) ve Ömer Bilici (10)  ile vinç sürücüsü Halit Karahan yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


#Kaza
#Sivas
#Vinç
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