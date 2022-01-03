Gündem Sivasta Hafik Gölünde buz kalınlığı 20 santimetreye ulaştı
SİVAS

Sivas'ta Hafik Gölü'nde buz kalınlığı 20 santimetreye ulaştı

Sivas'ta dondurucu soğuklar nedeniyle Hafik Gölü'nün yüzeyi buzla kaplandı. Vatandaşlar, göldeki buz kalınlığının 20 santimetreye ulaştığını söyledi.

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Haber Merkezi AA
Sivasta Hafik Gölünde buz kalınlığı 20 santimetreye ulaştı
İlçe sakinleri, balıkların hava alabilmesi için gölün buz tutan yüzeyinin bazı noktalarında delikler açtı.

Adını, bağlı olduğu ilçeden alan Hafik Gölü ve çevresinde, soğuk hava etkili oluyor. İl merkezine 40, Hafik ilçesine ise 2 kilometre uzaklıkta yer alan gölün yüzeyi, gece sıfırın altında 15 dereceye düşen hava sıcaklığı nedeniyle buz tuttu.

AA

İlçe sakinleri, balıkların hava alabilmesi için gölün buz tutan yüzeyinin bazı noktalarında delikler açtı.

AA

Göl kenarındaki bir restorana ait kanoyla buz üzerinde kayan gençler de kış mevsiminin keyfini çıkardı.

AA

Göl çevresini mesken tutan bir ağaçkakanın karda yiyecek bulma çabası ise dikkati çekti.

AA

Vatandaşlardan Hamza Bilgekağan Akyüz, göldeki buz kalınlığını ölçmek için arkadaşlarıyla buz çıkardıklarını belirterek, "Soğuk havanın etkisiyle gölün yüzeyi tamamen buz tuttu. Buzun kalınlığı yaklaşık 20 santimetre. Ayrıca balıkların hava alabilmesi için gölün belli noktalarında delikler açıldı" diye konuştu.

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