Gündem Sivasta iki kişi otogarda karantina talep etti
SİVAS

Sivas'ta iki kişi otogarda karantina talep etti

Sivas'ta Afrika'dan geldiğini iddia eden 2 kişi indikleri otogarda karantinaya alınmaları için polise başvuruda bulundu. İki kişi ambulansla gözlem altına alındı.

Haber Merkezi DHA
Karantina talep eden şahıslar ambülansla hastahaneye götürüldü.
Karantina talep eden şahıslar ambülansla hastahaneye götürüldü.

Sivas Şehirlerarası Otobüs Terminalinde meydana gelen olayda Afrika'dan ülkeye giriş yaptıktan sonra otobüsle Sivas'a geldiklerini iddia eden ve maske ile korunmaya çalışan 2 kişi, polisi arayarak karantinaya alınmak için başvuruda bulundu. Otogara giden polis ekipleri önlem alarak isimleri öğrenilemeyen 2 şüpheli için ambulans çağırdı.

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Ambulansla götürüldüler


Bu kişilerden biri, bir çok hava limanından geçtiğini belirterek, "Ben kendim hastaneye başvuruyorum. Garanti olsun istedim. Bu şekilde ailemin yanına gitmek istemedim. Afrika'dan geliyorum" dedi. 2 kişi olay yerine gelen ambulansla götürüldü.
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