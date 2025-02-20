Sivas'ta kar temizleme çalışmaları aralıksız devam ediyor

Vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmak ve güvenli bir ulaşım sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren ekipler, ana arterler başta olmak üzere yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgeler ile caddeler ve ara sokaklarda yoğun mesai harcıyor.