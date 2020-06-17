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Gündem Sivasta kene görüldüğü iddia edilen cami, 2 gün ibadete kapatıldı
SİVAS

Sivas'ta kene görüldüğü iddia edilen cami, 2 gün ibadete kapatıldı

Sivas'taki Ensar Cami, kene ilaçlaması yapılıp, 2 gün süreyle ibadete kapatıldı. Caminin kapısına, "Değerli cemaatimiz. Camimizin içi ve bahçesinde kene ilaçlaması yapılmıştır. Bu sebeple tedbir amaçlı cuma gününe kadar namazlarımızı diğer camilerde kılalım. Camimiz cuma günü ibadete açılacaktır" yazısı asıldı.

Haber Merkezi DHA
Sivas Tuzlugöl Mahallesi'ndeki Ensar Camii'nin bahçesinde iddiaya göre, kene görüldü.
Sivas Tuzlugöl Mahallesi'ndeki Ensar Camii'nin bahçesinde iddiaya göre, kene görüldü.

Sivas Tuzlugöl Mahallesi'ndeki Ensar Camii'nin bahçesinde iddiaya göre, kene görüldü. İhbar üzerine cami ve bahçesi, Sivas Belediyesi ekipleri tarafından ilaçlandı. 2 gün de ibadete kapatıldı.

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Sivas Tuzlugöl Mahallesi'ndeki Ensar Camii'nin bahçesinde iddiaya göre, kene görüldü.

Caminin kapısına, "Değerli cemaatimiz. Camimizin içi ve bahçesinde kene ilaçlaması yapılmıştır. Bu sebeple tedbir amaçlı cuma gününe kadar namazlarımızı diğer camilerde kılalım. Camimiz cuma günü ibadete açılacaktır" yazısı asıldı.

Sivas Tuzlugöl Mahallesi'ndeki Ensar Camii'nin bahçesinde iddiaya göre, kene görüldü.

'HERHANGİ BİR SIKINTI YOK'

İl Müftü Vekili Ünal Tan, yaptığı açıklamada, koronavirüs nedeniyle cami bahçelerinde namaz kılındığını hatırlatarak, "İl genelinde keneyle ilgili tedbir amaçlı ilaçlama yapmayı düşündük. İlaç siparişlerimizi verdik ama bazı arkadaşlarımız kendiliğinden ilaçlamaya başlamış. Genel anlamda tüm haşerelere karşı alınan tedbir. Genel olarak yaptık. Herhangi bir sıkıntımız yok" dedi.

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