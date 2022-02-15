Gündem Kesik baş aranıyor Baba evde parçalanmış, oğlu ise bahçede donmuş halde ölü bulundu
SİVAS

Kesik baş aranıyor: Baba evde parçalanmış, oğlu ise bahçede donmuş halde ölü bulundu

Sivas'ın İmranlı ilçesinde hayvancılıkla uğraşan Musa Karapınar (75) evinin içerisinde vücudu parçalara ayrılmış halde, oğlu Özer Karapınar (44) ise bahçede çıplak ve donmuş halde ölü bulundu. Baba Musa Karapınar'ın parçalanan vücudundan ayrılan başının ise kayıp olduğu ve arandığı öğrenildi.

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Haber Merkezi DHA
Sivasta korkunç olay: Baba evde parçalanmış, oğlu ise bahçede donmuş halde ölü bulundu
Sivas’ta biri donmuş, biri parçalanmış iki ceset bulundu.

Olay öğle saatlerinde ilçeye bağlı Eskikapımahmut köyünde yaşandı. Köyde babası Musa Karapınar ile birlikte hayvancılıkla uğraşan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Özer Karapınar'ı evin bahçesinde bulunan bir ağacın yanında çıplak halde yerde hareketsiz bulan köylüler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

DHA

Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede Özer Karapınar'ın donarak hayatını kaybettiği tespit edildi. Jandarma ekipleri evde yaptığı incelemede ise Özer Karapınar'ın babası Musa Karapınar'ı da vücudu parçalara ayrılmış şekilde ölü buldu.

Baba Musa Karapınar'ın parçalanan vücudundan ayrılan başının ise kayıp olduğu öğrenildi.

DHA

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından baba ile oğlunun cenazesi İmranlı Devlet Hastanesi'ne morguna konuldu. İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) olayla ilgili soruşturma başlattı.

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