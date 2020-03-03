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SİVAS

Sivas'ta koronavirüs paniği: Şüpheli hastayı gözlem altına aldılar

Sivas'ta Afganistan uyruklu Najibullah Sultani, yüksek ateş ve grip şikayetiyle kaldırıldığı hastanede koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı. Sultani'yi karşılayan hastane personelinin özel tulum giyerek, maske taktıkları görüldü.

Haber Merkezi DHA
Şüpheli hasta, kesin teşhis için tüm testlere tabi tutulacak.
Şüpheli hasta, kesin teşhis için tüm testlere tabi tutulacak.

Ferhatbostan mahallesinde oturan Afganistan uyruklu Najibullah Sultani, yüksek ateş ve grip şikayetleriyle rahatsızlandı. Çağrılan ambulansla Sivas Numune Hastanesi'ne getirilen Sultani, bir süre acil servis önünde ambulans içerisinde bekletildi.

DHA
Acil servisin ve hastanın alınacağı odanın hazır hale getirilmesinin ardından ambulanstan indirilen Sultani, gözlem altına alındı.

DHA

Kesin teşhis için tüm tetkikler yapılacak

  • Hastane personeli önlem amaçlı özel tulum giyerek, maske taktı. Gözlem altına alınan Sultani'ye kesin teşhis amaçlı gerekli tetkiklerin uygulanacağı öğrenildi.

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