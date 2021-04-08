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SİVAS TÜRKİYE

Sivas’ta market indirimi Covid-19’u unutturdu, Valilik kararı ile market kapatıldı- Sivas haber

Çok yüksek riskli iller arasında bulunan Sivas'ta market indirimi koronavirüsü unutturdu: Valilik kararı ile market kapatıldı

Çok yüksek riskli iller arasında bulunan Sivas’ta bir marketin yaptığı indirim kampanyası vatandaşlara Kovid-19’u unutturdu. Sivas Valiliği, tedbir olarak marketi geçici süreliğine kapattı.

Haber Merkezi İHA
Sivas’ta market indirimi Covid-19’u unutturdu, Valilik kararı ile market kapatıldı- Sivas haber
İndirim haberini alan vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren markete akın etmeye başladı.

Sivas kent merkezi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde bulunan bir market, açılışa özel indirim kampanyası yapacağını duyurmuştu. İndirim haberini alan Sivaslılar, sabahın erken saatlerinden itibaren markete akın etmeye başladı.

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İndirim haberini alan vatandaşlar, markete akın etti.
İHA
İndirim haberini alan vatandaşlar, markete akın etti.

Çok yüksek riskli iller arasında olan Sivas’ta indirim kampanyası vatandaşlara Kovid-19’u unutturdu. Markette yaşanan yoğunluk üzerine polis ekipleri vatandaşları megafon yardımıyla uyardı.

Polis ekiplerinin uzun süren uğraşlarına rağmen vatandaşlar kurallara uymayınca Sivas Valiliği tarafından market geçici süreliğini kapatıldı.

İndirim haberini alan vatandaşlar, markete akın etti.
İHA
İndirim haberini alan vatandaşlar, markete akın etti.

Öte yandan market sahibine Kovid-19 tedbirlerini ihlalden cezai işlem uygulanacağı öğrenildi.

Türkiye kıpkırmızı: İl il yoğunluk haritasında son durum
FOTOĞRAF 65
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Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden güncellediği yoğunluk haritasındaki tablo hiç de iç açıcı değil. İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm şehirlerdeki koronavirüs yoğunluk haritası...
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Türkiye kıpkırmızı: İl il yoğunluk haritasında son durum
Dünyada hızla yayılmaya devam eden mutasyonlu koronavirüs Türkiye'yi de etkisi altına aldı. Ülke genelinde günlük vaka sayısı 55 bin sınırında devam ederken ölümler 200'ün üzerinde seyrediyor. Şehirlerdeki yoğunluk haritası ise kıpkırmızı. Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden güncellediği yoğunluk haritasındaki tablo hiç de iç açıcı değil. İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm şehirlerdeki koronavirüs yoğunluk haritası...


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