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Sivas'ta otomobil dere kenarına devrildi: 4 ölü

Sivas'ın Suşehri ilçesinde dere kenarına devrilen otomobildeki 4 kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Haber Merkezi AA
Olay yerine jandarma ekipleri gelerek inceleme bulundu.
Olay yerine jandarma ekipleri gelerek inceleme bulundu.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde Ramazan Hannarici (24) yönetimindeki 06 FZ 3201 plakalı otomobil, D-100 kara yolunun Küçükgüzel köyü yol ayrımı Akşar Deresi mevkisinde kontrolden çıkarak dere kenarına devrildi.

Sürücü ile otomobilde bulunan Salih Erdoğan (46), Ethem Hannarici (46) ve Kasım Hannarici kaza yerinde hayatını kaybetti.

Yaralı Murathan Altun (49), ambulansla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İHA
Kaza yerine ambulanslar sevk edildi.

Otomobilde sıkışan cesetler, Suşehri Belediyesi Arama Kurtarma ve sağlık ekiplerince bulunduğu yerden çıkartıldı.

Bu arada kazaya müdahale eden bir itfaiye eri ise ayağını demir parçası kesmesi sonucu yaralandı. İtfaiyeci olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından tedavi edildi.

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