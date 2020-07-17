Sivas'ta Uzuntepeliler yeniden köylü olabilmek için referandumda 'evet' dediler

Sivas şehir merkezine 9 kilometre uzaklıktaki Uzuntepe Mahallesi, 2003 yılında köy sakinlerinin yaptığı referandumla mahalle oldu. 17 yıldır mahalle olan Uzuntepe’de, mahalle sakinleri belediyenin tabi olduğu kanun maddeleri kapsamında hizmet alamadıkları için köylere verilen desteklerden mahrum oldu. Mahallenin büyük bölümünde hayvancılık yapılmasına rağmen mahalle sakinleri köylerde hayvancılığa verilen destek ve teşviklerden yararlanamadı.

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Uzuntepeliler bu nedenle tam 17 yıl sonra yeniden köy olabilmek için yeniden sandığa gitti. Yeniden köy olma fikrinin oylandığı referandumda çoğunluk köy olmaya “evet” dedi. Sivas Belediyesi Meclisinin onayladığı karar önümüzdeki günlerde İçişleri Bakanlığına sunulacak. Karar kabul edilirse 17 yıl önce köyken mahalle olan Uzuntepe tekrardan köy olacak.

İHA

Teşviklerden faydalanamıyorlar

Uzuntepe Mahallesi Muhtarı Necati Mert, teşviklerden faydalanamadıklarını ifade ederek, “Buranın sorunu hizmet alamıyoruz. Köy halkı olarak referanduma karar verdik. Referandumu kazandık. İl ve Belediye encümenine çıktık. İçişleri Bakanlığımıza gitti. Onayını bekliyoruz. Buranın geçimi tarım ve hayvancılık. Etraf toz toprak içinde. Büyüklerimizden ilgi alaka bekliyoruz. Referanduma gittik, yüzde 80 köy olmak için evet dedi. Köy olunca burada tarımla uğraşıyoruz, teşviklerden faydalanamıyoruz. Hayvan olmayan köylerde projeli ahırlar alıyor, mahalle olduğumuz için biz hiçbir şeyden faydalanamıyoruz” dedi.

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Köy olmak istiyorlar

Uzuntepe Mahallesi sakini Necati Mert ise köy olmak istediklerini söyleyerek, “Hizmet gelir diyerek bizi mahalle yaptılar. 17-18 sene oldu bir hizmet alamıyoruz. Burası genellikle hayvancılık ile uğraşıyor. Teşvik almak istiyor vatandaş fakat mahalle olduğumuz için teşvik verilmiyor. Burada yarım yamalak bir alt yapı yaptılar. Kışın yollar çamurdan geçilmiyor yazın ise yol köstebek yuvasına dönüyor, arabalar gitmiyor. İki sefer burası referanduma gitti. Birinde 85-90 ikincisinde yüzde 80 aldı. İlkini iptal ettiler. Yeni muhtarımız ile birlikte yeniden referanduma gittik. Halkın yüzde 80’ini köy olmak istedi. Köy olmak istiyoruz” diye konuştu.