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SİVAS

Sivas'ta yolcu otobüsü tırın dorsesine saplandı: Şoför öldü 14 yolcu yaralı

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde yolcu otobüsü buzlanma nedeni ile duramayarak önündeki tıra arkadan çarptı. Tırın dorsesine saplanan otobüsün şoförü hayatını kaybetti, 2’si ağır 14 yolcu yaralandı.

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Haber Merkezi AA
Sivasta yolcu otobüsü tırın dorsesine saplandı: Şoför öldü 14 yolcu yaralı
Yolcu otobüsü buzlanma nedeni ile duramayarak önünde gitmekte olan tırın dorsesine saplandı.

Sivas'ta yolcu otobüsü ile 2 tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

Ziya Ada (37) idaresindeki Sivas Hedef Turizm'e ait 58 ABB 534 plakalı yolcu otobüsü, Uğur Kale'nin (40) kullandığı 42 AIJ 315 plakalı demir profil yüklü tır ve Adnan Rençperoğlu (40) yönetimindeki 34 CGG 457 tır, Sivas-Kayseri kara yolu Maksutlu köyü mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, polis ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, otobüs şoförü Ada olay yerinde yaşamını yitirdi. Tır sürücüleri, otobüs muavini Gökhan Kök (32) ile otobüsteki yolcular Abdul Kadim Hamzaoğlu (65), Neriman Hamzaoğlu (56), Feyzanur Özkan (23), Halime Gözde Buber (19), Elif Demir (24), Hafız Kekeç (22), Ali Osman Hökelek (29), Nur Selin Koç (20), Ahmet Kayasandık (23), Abbas Safa Güzelay (22) ve Dilara Tercan yaralandı.

Otobüste sıkışan bazı yaralılar, kurtarma ekiplerince çıkartıldı.

Ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Kök ve Tercan, Sivas'a sevk edildi.

Ada'nın cenazesi, otopsi işlemleri için Şarkışla Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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