Sivas'ta yolcu otobüsü tırın dorsesine saplandı: Şoför öldü 14 yolcu yaralı

Mehmetçik Tunceli dağlarında teröristlere göz açtırmıyor: Komandoların telsiz konuşmaları paylaşıldı

Tunceli'de düzenlenen Eren Kış-6 Mercan Dağları Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu'nda görevli komandolar, zorlu kış şartlarına rağmen teröristlerin izini sürüyor. Terör örgütlerine büyük darbe vuran Mehmetçik, son olarak Hozat ilçesi kırsalında operasyon düzenledi. Operasyon anları helikopter kamerasınca kaydedildi. Pilot ve operasyondaki tim komutanı arasındaki telsiz konuşmalarının yer aldığı görüntülerde helikopterin, güvenlik güçlerince ezilerek yapılan karlı piste iniş yaptığı görülüyor.



Söz konusu görüntüler, Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından, 'Geride kimseyi bırakmadık. İzleyeceğiniz görüntülerde, jandarma havacılık pilotlarımız ile jandarma komandolarımız arasında gerçekleşen konuşmalar gerçek bir operasyona aittir.' notuyla paylaşıldı. Kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenen görüntüler, büyük beğeni topladı.