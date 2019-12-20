Sivas’tan gelip 20 bıçak vurdu

Eşinden şiddet gördüğü için Sivas’tan İstanbul’a kaçan kadın yine de kurtulamadı. Mehmet K.’nın (24) sürekli şiddet uyguladığı Süheyla K. (20) daha fazla dayanamayıp dedesinin İstanbul Kartal’daki evine geldi. Eşinden korktuğu için polise başvurmadığı belirtilen Süheyla K., boşanma davası açtıktan sonra burada gizlenmeye başladı. Dava açıldığını öğrenen Mehmet K. eşinin peşinden İstanbul’a hareket etti. Dün sabah Kartal’a gelen cani adam, bir işyerinden ekmek bıçağı satın alıp eşinin evden çıkmasını bekledi. Takip ettiği genç kadını saat 10.30 sıralarında Yakacık Çarşı Mahallesi Topçeşme Sokağı’ndaki evi önünde yakalayan gözü dönmüş eş, karısını defalarca bıçaklayıp olay yerinden kaçtı.

Mehmet K.’nın eşini yaraladığı bıçağı satın aldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

EŞİMİ ÖLDÜRDÜM NE KADAR YERİM

Süheyla K.

Sırtı ve bacaklarından aldığı 20 bıçak darbesiyle ağır yaralanan Süheyla K., Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakıma alındı. Eşini bıçaklarken sağ elini de kesen Mehmet K.’nın kan izlerini takip eden polis, saldırganın İETT durağından bir otobüse bindiğini tespit etti. Mehmet K.’nın Pendik’e gittiğini belirleyen ekipler, şüpheliyi kafede otururken kıskıvrak yakaladı. Cani kocanın yakalanmamak için cep telefonunu kapatarak sinyal takibinin önüne geçmek istediği de öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelinin kaçarken elleri kanlı şekilde bir bankanın güvenlik görevlisine “Eşimi öldürdüm, ne kadar yerim, ne yapacağım” dediği ortaya çıktı.