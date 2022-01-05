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SİVAS

Sivas'tan Kazakistan'a ilk ihracat tırı uğurlandı

Sivas'ta üretilen sanayi ürünlerinin yüklü olduğu tır, düzenlenen törenle Kazakistan'a uğurlandı. Sivas'ta üretilen ev mobilyası, yatak, çay seti takımları ve ofis mobilyalarından oluşan ürünlerin yer aldığı ilk ihracat tırının uğurlanması için Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.

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Haber Merkezi AA
Sivastan Kazakistana ilk ihracat tırı uğurlandı
Sivas'tan Kazakistan'a hareket eden tır.

Vali Salih Ayhan, burada yaptığı konuşmada, Sivaslı iş insanlarının bir süre önce Kazakistan ile ticaret konusunda görüşmeler yaptığını ve çalışma ofisi açtığını söyledi.

Kazakistan'a ilk ihracat tırının uğurlanmasından dolayı mutlu olduklarını belirten Ayhan, "Son bir haftadır 'yatırım, ihracat ve üretim' diyoruz. İki gün önce de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Sivas heyeti olarak bir görüşme yaptık. Orada Cumhurbaşkanımız ihracatın önemine değindi. Dolayısıyla biz ilk ihracat tırını gönderiyoruz. Bunun arkasında büyük bir emek ve büyük bir mücadele vardı. Buradaki üretimi ve Kazakistan'daki ihtiyaçları görerek hamdolsun ilk adım atılmış oldu. İlk meyvesini de vermeye başladı. Bu daha da artacaktır. Bu ilk olduğu için duamızla, niyazımızla uğurluyoruz." dedi.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de "Bugün Sivas için önemli, hayırlı bir işin ilk meyvesini buradan uğurluyoruz. Bir fidan diktik, bu fidandan Sivas uzun yıllar boyu meyve alacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken de "Bu bir başlangıç, artarak devam edecek. Kazakistan'da büyük bir firmayla anlaşıldı. İnşallah başka ülkelere, yeni yeni ülkelere de gideceğiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından yapılan dua sonrası tır, Kazakistan'a gitmek üzere yola çıktı.

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