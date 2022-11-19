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DİYARBAKIR

Siverek-Diyarbakır karayolunu üç saat ulaşıma kapatan kaza: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Siverek-Diyarbakır karayolunda tekstil malzemeleri yüklü tır devrildi. Kaza nedeniyle karayolunda çift taraftarda kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, Siverek-Diyarbakır arasındaki ulaşım üç saat sonra kontrollü olarak tek şeritten tekrar sağlandı.

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Haber Merkezi İHA
Siverek-Diyarbakır karayolunu üç saat ulaşıma kapatan kaza: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
Siverek-Diyarbakır arasındaki ulaşım, 3 saat sonra kontrollü olarak tek şeritten tekrar sağlandı.

Kaza Siverek-Diyarbakır karayolunun 7’inci kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 02 BH O20 tekstil malzemesi yüklü tır yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi.

Tırın dorse kısmı devrilerek yolun çift şeridini de kapattı. Kazada tır sürücüsü yaralanırken, diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Yaralı ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılırken, yol yaklaşık 3 saat ulaşıma kapandı.

Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Kaza nedeniyle karayolunda çift taraftarda kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, vinç yardımıyla devrilen tır ve dorsesi yol kenarına çekildi. Siverek-Diyarbakır arasındaki ulaşım, 3 saat sonra kontrollü olarak tek şeritten tekrar sağlandı.

Boğaz'ı çift yönlü kapattı: Arızalanan dev gemi için harekete geçildi
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Ambarlı’dan Rusya’nın Novorossiysk Liman’nına seyir halinde olan 147 metre uzunluğundaki konteyner yüklü gemi, boğazda makine arızası yaptı.
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Olay yerine kurtarma ekipleri sevk edilirken boğazdaki gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.
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“Ambarlı’dan Novorossiysk’ye seyir halindeyken Kandilli önlerinde makine arızası yapan 147 metre boyundaki KAPPA isimli konteyner gemisi için Kılavuz Kaptanımız, KURTARMA-5, KURTARMA-7 Römorkörümüz ve KEGM-5 botumuz ivedilikle olay yerine sevk edildi” denildi.
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Yaklaşık 50 dakika süren çalışmaların ardından, gemi trafiğine kapatılan İstanbul Boğazı tekrardan açıldı. Gemi römorkörler refakatinde Ahırkapı’ya demirletildi.
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Boğaz'ı çift yönlü kapattı: Arızalanan dev gemi için harekete geçildi
Rusya'nın Novorossiysk Limanı'nına seyir halinde olan 147 metre uzunluğundaki konteyner yüklü gemi, boğazda makine arızası yaptı. Olay yerine kurtarma ekipleri sevk edilirken gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı. Yaklaşık 50 dakika süren çalışmaların ardından, gemi trafiğine kapatılan İstanbul Boğazı tekrardan açıldı.

Sultanbeyli’de korkutan yangın: Üç bina alev alev yandı
FOTOĞRAF 14
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Yangın, saat 04.00 sıralarında Battalgazi Mahallesi Selçukhan Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın çatısında meydana geldi.
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Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, şiddetli esen rüzgarın etkisiyle kısa sürede bütün çatıyı sardı ardından bitişikte bulunan iki binaya daha sıçradı.
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İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
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İtfaiye ekipleri üç binada etkili olan yangını söndürmeye çalışırken, yangının diğer binalara sıçramasına engel olmak için soğutma çalışması yaptı.
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Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazır bekledi.
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Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık iki saat süren çalışmaları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.
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Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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Sultanbeyli’de korkutan yangın: Üç bina alev alev yandı
İstanbul Sultanbeyli'de üç katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle yandaki iki binaya sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık iki saat süren çalışmaları sonucu söndürüldü.


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