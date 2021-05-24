Siverek’te arazi kavgasında 4 kişi ölmüştü: Failler Suriye’ye kaçamadan yakalandı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı kırsal Taşlı Mahallesi’nde 22 Mayıs Cumartesi günü akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada, Ferman ve Mahmut Bozkoyun ile Ramazan Derin haya hayatını kaybetti, 6 kişi ise yaralandı. Kavgada darp edilen ve hastanede tedavi altına alınan 9 aylık hamile Emine D’nin karnındaki bebeği de kurtarılamadı.



Şanlıurfa Valiliği, kavganın zanlıları olduğu belirlenen A.D., M.D., B.D. ve H.D. adlı firari şahısların, Suruç'tan Suriye’ye kaçmaya çalışırken Hilvan - Diyarbakır karayolunda düzenlenen operasyon sonucu yakalandığını açıkladı.

Şüphelilerin aracında bir adet kaleşnikof marka piyade tüfeği de ele geçirildiği öğrenildi.

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