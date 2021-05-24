Gündem Siverekte arazi kavgasında 4 kişi ölmüştü Failler Suriyeye kaçamadan yakalandı
ŞANLIURFA

Siverek’te arazi kavgasında 4 kişi ölmüştü: Failler Suriye’ye kaçamadan yakalandı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde biri anne karnındaki bebek olmak üzere 4 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı kavganın failleri, Suriye’ye kaçmak isterken yakalandı.

Haber Merkezi İHA
Siverek’te arazi kavgasında 4 kişi ölmüştü: Failler Suriye’ye kaçamadan yakalandı
Şüpheliler Hilvan - Diyarbakır karayolunda gözaltına alındı.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı kırsal Taşlı Mahallesi’nde 22 Mayıs Cumartesi günü akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada, Ferman ve Mahmut Bozkoyun ile Ramazan Derin haya hayatını kaybetti, 6 kişi ise yaralandı. Kavgada darp edilen ve hastanede tedavi altına alınan 9 aylık hamile Emine D’nin karnındaki bebeği de kurtarılamadı.


Şanlıurfa Valiliği, kavganın zanlıları olduğu belirlenen A.D., M.D., B.D. ve H.D. adlı firari şahısların, Suruç'tan Suriye’ye kaçmaya çalışırken Hilvan - Diyarbakır karayolunda düzenlenen operasyon sonucu yakalandığını açıkladı.

Şüphelilerin aracında bir adet kaleşnikof marka piyade tüfeği de ele geçirildiği öğrenildi.

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