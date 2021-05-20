Siyanürden bin 200 kat daha zehirli: Ünlü profesör balon balıklarını su altında elleriyle besledi

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, vatandaşların yüzerken çok tedirgin olduğu balon balıklarını görüntülemek için dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde dalış gerçekleştirdi.

Siyanürden 1200 kat daha güçlü zehri olduğu belirtilen balon balıklarını görüntüleyen Gökoğlu, onların yüzen insanlara zarar verdiğini göstermek için ilginç bir olaya imza attı.

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Gökoğlu, su altında bulduğu pasifik midyesini kırarak balon balıklarını elleriyle besledi. Adeta sıraya giren balon balıklarından ikisini eline alan Gökoğlu, balığın karnını sevdi. Balon balıkları da bu sevgiye, şişerek karşılık verdi.

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GÜNDEM Siyanür kadar güçlü: 'Balon balığı' tehlike saçıyor

"Bir öcü gibi gösterilmeye çalışılıyor ama değil"

Vatandaşların balon balığına karşı korkusu olduğunu ifade eden Gökoğlu, bu korkuyu kırmak için dalış gerçekleştirdiğini ve balon balıklarını elleriyle beslediğini söyledi.

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Gökoğlu, "Korkulmaması gerektiğini vurgulamak için midyeyi kırıp balon balığına verdim. Avucumun içine kadar geldi, hatta parmağımı da yokluyor. Onu tutup, karnını kaşıdıkça şişiyor hemen. Düşmanına karşı korku verme mekanizmasını çalıştırdığı için şişiyor. Müthiş bir koku alma duyuları var. Ayrıca biz hareket ederken paletlerimizin kaldırdığı canlılara geliyorlar ve bizi takip ediyorlar. Biz durunca da etrafımıza gelip hemen toplanıyorlar. Midyeyi kırar kırmaz kokusunu anında aldılar. Hiçbir şekilde tedirgin olmadık. Bunu yapmadaki amacımız şu, vatandaşlarımızın korkmaması gerekiyor. Korkmalarına hiç gerek yok. Büyük olan balon balığı bizden çok uzakta duruyor ve bizi uzaktan izliyor. Kıyıda olanlara hiçbir şekilde zararı yok. Vatandaşımız ve turistler rahatlıkla denize girebilir. Biz hep suyun altındayız. Öyle bir şey olsa biz girmeyiz. Sosyal medyaya bazı videolar yüklüyorlar. Denizde bu canlılar var. Bir öcü gibi gösterilmeye çalışılıyor ama değil. Toksininden dolayı sadece etini yemesinler" ifadelerini kullandı.

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