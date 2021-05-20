Gündem Siyanürden bin 200 kat daha zehirli Ünlü profesör balon balıklarını su altında elleriyle besledi
ANTALYA

Siyanürden bin 200 kat daha zehirli: Ünlü profesör balon balıklarını su altında elleriyle besledi

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, siyanürden bin 200 kat daha güçlü zehri olduğu belirtilen balon balıklarının, denizde yüzen vatandaşlara zarar vermeyeceğini göstermek için su altına dalıp elleriyle besledi. Gökoğlu, "Sosyal medyada balon balıkları bir öcü gibi gösterilmeye çalışılıyor ama değil. Vatandaşımız ve turistler rahatlıkla denize girebilir" dedi.

Haber Merkezi İHA
Siyanürden bin 200 kat daha zehirli: Ünlü profesör balon balıklarını su altında elleriyle besledi
Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, denize dalıp elleriyle balon balığını besledi.

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, vatandaşların yüzerken çok tedirgin olduğu balon balıklarını görüntülemek için dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde dalış gerçekleştirdi.

Siyanürden 1200 kat daha güçlü zehri olduğu belirtilen balon balıklarını görüntüleyen Gökoğlu, onların yüzen insanlara zarar verdiğini göstermek için ilginç bir olaya imza attı.

İHA

Gökoğlu, su altında bulduğu pasifik midyesini kırarak balon balıklarını elleriyle besledi. Adeta sıraya giren balon balıklarından ikisini eline alan Gökoğlu, balığın karnını sevdi. Balon balıkları da bu sevgiye, şişerek karşılık verdi.

İHA

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"Bir öcü gibi gösterilmeye çalışılıyor ama değil"

Vatandaşların balon balığına karşı korkusu olduğunu ifade eden Gökoğlu, bu korkuyu kırmak için dalış gerçekleştirdiğini ve balon balıklarını elleriyle beslediğini söyledi.

İHA

Gökoğlu, "Korkulmaması gerektiğini vurgulamak için midyeyi kırıp balon balığına verdim. Avucumun içine kadar geldi, hatta parmağımı da yokluyor. Onu tutup, karnını kaşıdıkça şişiyor hemen. Düşmanına karşı korku verme mekanizmasını çalıştırdığı için şişiyor. Müthiş bir koku alma duyuları var. Ayrıca biz hareket ederken paletlerimizin kaldırdığı canlılara geliyorlar ve bizi takip ediyorlar. Biz durunca da etrafımıza gelip hemen toplanıyorlar. Midyeyi kırar kırmaz kokusunu anında aldılar. Hiçbir şekilde tedirgin olmadık. Bunu yapmadaki amacımız şu, vatandaşlarımızın korkmaması gerekiyor. Korkmalarına hiç gerek yok. Büyük olan balon balığı bizden çok uzakta duruyor ve bizi uzaktan izliyor. Kıyıda olanlara hiçbir şekilde zararı yok. Vatandaşımız ve turistler rahatlıkla denize girebilir. Biz hep suyun altındayız. Öyle bir şey olsa biz girmeyiz. Sosyal medyaya bazı videolar yüklüyorlar. Denizde bu canlılar var. Bir öcü gibi gösterilmeye çalışılıyor ama değil. Toksininden dolayı sadece etini yemesinler" ifadelerini kullandı.

İHA

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