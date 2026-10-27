Siyaset kulislerini sallayacak bomba iddia: 3 CHP’li belediye başkanı daha AK Parti yolunda

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Türkiye sokakta bulunmadı sokağa da teslim edilemez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Libya ile yapılan deniz yetki anlaşmasına değinen Erdoğan, iki ülkenin haklarının garanti altına alındığını belirterek, "AB başta olmak üzere verilen tepkilerin hiçbir meşru gerekçesi yoktur." dedi. Türkiye'ye operasyon çekilemeyeceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'ye operasyon çekilemez. Türkiye sokakta bulunmamıştır, sokağa teslim edilecek bir ülke de değildir. Basın özgürlüğü bahanesiyle hükümetimize saldıranlar nümayişle suç bastırmaya çalışmadan önce eğer yapabiliyorlarsa çıksınlar çarpık ve kirli ilişkilerini açıklasınlar." ifadelerini kullandı.