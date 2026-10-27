Siyaset kulislerini sallayacak bomba iddia: 3 CHP’li belediye başkanı daha AK Parti yolunda
10:16, 27/10/2026, SalıG: Güncelleme: 10:33, 27/10/2026, Salı
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Demre Belediye Başkanı Fahri Duran, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ve Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran
Antalya’da CHP’li 3 belediyenin daha AK Parti yönetimine geçebileceği iddiası siyaset gündemini hareketlendirdi. Kepez, Demre ve Korkuteli belediye başkanlarının AK Parti'ye katılacakları ileri sürüldü.
CHP’li belediyelerde yaşanan parti değişikliği furyasına Antalya da eklendi.
AK Parti'ye katılacaklar
Gazeteci Sinan Burhan, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP’den belediye başkanı seçilen
Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz,
Demre Belediye Başkanı Fahri Duranve
Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran’ın önümüzdeki günlerde AK Parti’ye katılabileceğini öne sürdü.
Gözler resmi açıklamalarda
Antalya’da üç belediye başkanının parti değiştireceği yönündeki iddia siyaset gündeminde hareketlilik oluşturdu. İsimleri gündeme gelen Kocagöz, Duran ve Caran, son yerel seçimlerde CHP’den aday olarak seçimi kazanmıştı.
Söz konusu belediye başkanlarının AK Parti’ye katılacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İddiaların ardından gözler, hem belediye başkanlarından hem de AK Parti cephesinden gelecek açıklamalara çevrildi.
Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz
Demre Belediye Başkanı Fahri Duran
Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran
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