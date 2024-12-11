Siyaseten bu hafta Esed rejiminden kurtulan Suriye'de

TVNET'in Türkiye ve dünya gündemini masaya yatırdığı programı Siyaseten bu hafta Halep Özel bölümüyle izleyicileriyle buluştu.

Gazeteci Ersin Çelik'in moderatörlüğündeki programda Yeni Şafak yazarları Aydın Ünal ve İsmail Kılıçarslan ile Savaş Muhabiri Samet Doğan, Suriye'de neler olup bittiğine dair önemli değerlendirmelerde bulunuyor.