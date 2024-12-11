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Siyaseten bu hafta Esed rejiminden kurtulan Suriye'de

Siyaseten bu hafta Esed rejiminden kurtulan Suriye'de

21:1211/12/2024, Çarşamba
G: 11/12/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Siyaseten bu hafta Halep Özel bölümüyle ekranlara geldi.
Siyaseten bu hafta Halep Özel bölümüyle ekranlara geldi.

TVNET'in sevilen programı Siyaseten, yeni bölümüyle Beşşar Esed rejiminden kurtarılan Suriye'de izleyicisiyle buluştu. Yeni Şafak yazarları Ünal Aydın ve İsmail Kılıçarslan ile Savaş Muhabiri Samet Doğan, Halep Özel bölümüyle rejimin devrilişine ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

TVNET'in Türkiye ve dünya gündemini masaya yatırdığı programı Siyaseten bu hafta Halep Özel bölümüyle izleyicileriyle buluştu.

Gazeteci Ersin Çelik'in moderatörlüğündeki programda Yeni Şafak yazarları Aydın Ünal ve İsmail Kılıçarslan ile Savaş Muhabiri Samet Doğan, Suriye'de neler olup bittiğine dair önemli değerlendirmelerde bulunuyor.


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