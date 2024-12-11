Siyaseten bu hafta Esed rejiminden kurtulan Suriye'deydi

Siyaseten bu hafta Halep Özel bölümüyle ekranlara geldi.
TVNET'in sevilen programı Siyaseten, yeni bölümüyle Beşşar Esed rejiminden kurtarılan Suriye'de izleyicisiyle buluştu. Yeni Şafak yazarları Ünal Aydın ve İsmail Kılıçarslan ile Savaş Muhabiri Samet Doğan, Halep Özel bölümüyle rejimin devrilişine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
TVNET'in Türkiye ve dünya gündemini masaya yatırdığı programı Siyaseten bu hafta Halep Özel bölümüyle izleyicileriyle buluştu.
Gazeteci Ersin Çelik'in moderatörlüğündeki programda Yeni Şafak yazarları Aydın Ünal ve İsmail Kılıçarslan ile Savaş Muhabiri Samet Doğan, Suriye'de neler olup bittiğine dair önemli değerlendirmelerde bulundu.
#Halep
#Siyaseten
#TVNET
#Ersin Çelik
#Aydın Ünal
#İsmail Kılıçarslan
#Samet Doğan