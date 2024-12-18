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Siyaseten'in yeni bölümü yayında

Siyaseten'in yeni bölümü yayında

20:5318/12/2024, Çarşamba
G: 18/12/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Siyaseten'in bu haftaki bölümüne Derin Tarih Genel Yayın Yönetmeni Taha Kılınç konuk oldu.
Siyaseten'in bu haftaki bölümüne Derin Tarih Genel Yayın Yönetmeni Taha Kılınç konuk oldu.

TVNET'in nitelikli yorum-analiz programı Siyaseten'in yeni bölümü başladı. Yeni Şafak yazarları Aydın Ünal ve İsmail Kılıçarslan'la birlikte bu hafta Derin Tarih Genel Yayın Yönetmeni Taha Kılınç'ın da konuk olduğu bölümde özgür Suriye'nin geleceği masaya yatırılıyor.

TVNET'in Türkiye ve dünya gündeminin nabzını yoklayan nitelikli yorum-analiz programı Siyaseten'in yeni bölümü başladı.


Gazeteci Ersin Çelik'in moderatörlüğünde, Yeni Şafak yazarları Aydın Ünal ve İsmail Kılıçarslan'ın gündemi değerlendirdiği programa bu hafta Derin Tarih Genel Yayın Yönetmeni Taha Kılınç konuk oldu.

Gündemin enine boyuna tartışılacağı programda özgürleşen Suriye'nin geleceğine dair önemli değerlendirmelerde de bulunuluyor.

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#Ersin Çelik
#Aydın Ünal
#İsmail Kılıçarslan
#Taha Kılınç

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