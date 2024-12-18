Siyaseten'in yeni bölümü yayında

TVNET'in Türkiye ve dünya gündeminin nabzını yoklayan nitelikli yorum-analiz programı Siyaseten'in yeni bölümü başladı.

Gazeteci Ersin Çelik'in moderatörlüğünde, Yeni Şafak yazarları Aydın Ünal ve İsmail Kılıçarslan'ın gündemi değerlendirdiği programa bu hafta Derin Tarih Genel Yayın Yönetmeni Taha Kılınç konuk oldu.