Siyasette üçüncü blok mühendisliği

İYİ Parti’de ardı arkası kesilmeyen istifaların önümüzdeki dönemde artması beklenirken, Ankara kulisleri de hareketlendi. İYİ Parti’de yaşanan istifa furyası kulislerde yeni senaryoları da gündeme getirdi.

Ankara kulislerinde, İYİ Parti’de yaşanan istifalar mevcut Cumhur ve Millet İttifakları dışında siyasette ‘üçüncü bir blok’ oluşturma planı olarak yorumlandı. Bu çerçevede yeni oluşumlar ile birlikte Demokrat Parti ve Saadet Partisi’nin siyasette yeni bir blok oluşturacağı değerlendiriliyor. İYİ Parti içerisinde ortakları CHP’nin HDP ile yakınlaşmasından rahatsızlık duyan isimlerin de bu yeni blok içerisinde yer alacağı ifade ediliyor.

İYİ PARTİ DE DAHİL OLACAK MI?

Siyasetteki bir diğer senaryo ise İYİ Parti’nin en büyük ortağı CHP ile mi yoksa yeni kurulacak blok içerisinde mi yer alacağı. Yerel seçimlerden bu yana CHP’nin HDP ile yakınlaşmasından oluşan rahatsızlık had safhaya ulaştı. Parti içinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun kayyum atanan HDP’li belediyelere ziyareti, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu’nun eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş ile birlikte Demirtaş’ın “Devran” isimli kitabından uyarlanan oyunu izlemeye gitmesi” gibi durumların sık sık dillendirilmeye başlandığı ifade ediliyor.

BAHÇELİ DURUMU FARKETTİ

Bu nedenle İYİ Parti’den kopuşlar devam ederse CHP ile olan ittifakın sonlandırabileceği belirtiliyor. Daha önce de partide CHP ile yapılan ittifaka ilişkin “Katolik nikahı ile bağlı değiliz” değerlendirmesi yapılmıştı. Bu nedenle İYİ Parti’nin de SP, DP ve yeni partilerin dahil olduğu bir ittifak modelinde yer alabileceği değerlendiriliyor. Bu hamleyi gören MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de istifa etmeyi düşünen İYİ Parti’lilere “tahriklere kapılmayın” mesajını verdiği belirtiliyor.