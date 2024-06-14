Siyasi liderlerin Kurban Bayramı programı belli oldu: Hangi isim nerede olacak?

Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde Kurban Bayramı tatili için yola erken çıkan tatilciler, Ankara yönünde akıcı yoğunluğa neden oldu. Viyadüklerin olduğu güzergahta arıza yapan araçlar ve rampalar nedeniyle trafik yavaşladı.