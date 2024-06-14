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Siyasi liderlerin Kurban Bayramı programı belli oldu: Hangi isim nerede olacak?

Türkiye, Kurban Bayramı'nı karşılamaya hazırlanırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile siyasi parti genel başkanlarının bayram programları belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayramı Ankara dışında karşılayacak ve ailesiyle geçirecek. CHP Genel Başkanı Özel bayramda ailesiyle memleketi Manisa'da, MHP Genel Başkanı Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu ise Ankara'da bulunacak

11:18 - 14/06/2024 Cuma
AA
Özgür Özel -Devlet Bahçeli - Recep Tayyip Erdoğan
Özgür Özel -Devlet Bahçeli - Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayramı Ankara dışında karşılayacak ve ailesiyle geçirecek.


Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ise bayramı Ankara'da karşılayacak.


CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bayramda ailesiyle memleketi Manisa'da olacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı'nı Ankara'da karşılayacak. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da bayramda Ankara'da bulunacak.


Destici Eskişehir, Uysal Afyonkarahisar, Erbakan İstanbul'da


BBP Genel Başkanı Mustafa Destici bayramı Eskişehir'in Günyüzü ilçesi Gecek mahallesinde, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ise memleketi Afyonkarahisar'da karşılayacak.


Bayramda, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Ankara'da, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu İstanbul'da bulunacak.


DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Kurban Bayramında İzmir'de olacak. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ise bayramı, memleketi Yalova'nın Elmalık köyündeki evinde geçirecek.


DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in bayramda Ankara'da olması beklenirken, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bayramda Muğla'nın Datça ilçesinde olacak.





#Recep Tayyip Erdoğan
#Devlet Bahçeli
#bayram
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