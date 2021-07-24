Gündem Siyasi partiler bayram sonrası sahaya inecek
POLİTİKA

Siyasi partiler bayram sonrası sahaya inecek

Erken seçim tartışmaları devam ederken bayram tatilinin ardından siyasi liderler ve kurmayları, saha çalışmalarına başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayramın ardından kapsamlı bir Karadeniz turuna çıkması bekleniyor. CHP'de doğu masası ve ekonomi masası çalışmaları devam edecek. MHP'de ise Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin talimatı ile milletvekilleri il gezilerine çıkacak.

Haber Merkezi Diğer
Siyasi partiler bayram sonrası sahaya inecek
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Kurban Bayramı tatilinin ardından siyaset ısınacak, liderler ve kurmayları sahada olacak. Meclis çalışmalarını tamamladığı için milletvekilleri ağırlıklı olarak bölgelerinde olacak. TRT Haber'in aktardığına göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayramın ardından kapsamlı bir Karadeniz turuna çıkacak. AK Parti milletvekilleri de 81 ilde seçim bölgesinde olacak.

Kılıçdaroğlu il gezilerine devam edecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise il gezilerine devam edecek. CHP'nin az oy aldığı bölgelerde çalışma yürütülecek. Doğu Masası, Esnaf Masası ve Ekonomi Masası da sahaya ağırlık verecek.

Liderlerin bayram programı belli oldu
GÜNDEM
Liderlerin bayram programı belli oldu

Bahçeli'den "alanda olun" talimatı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli parti teşkilatına "alanda olun" talimatı verdi. MHP’nin yaz programında il-ilçe başkanları ve belediye başkanları başta olmak üzere parti içi eğitimler de devam edecek.

Akşener her hafta 3 kente gidecek

İyi Parti'de ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Karadeniz Bölgesi’ndeki il ziyaretleri sürecek. Genel Başkan Meral Akşener bayram sonrası her hafta 3 kente gidecek.

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