Siyasi partiler bayram sonrası sahaya inecek

Kurban Bayramı tatilinin ardından siyaset ısınacak, liderler ve kurmayları sahada olacak. Meclis çalışmalarını tamamladığı için milletvekilleri ağırlıklı olarak bölgelerinde olacak. TRT Haber'in aktardığına göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayramın ardından kapsamlı bir Karadeniz turuna çıkacak. AK Parti milletvekilleri de 81 ilde seçim bölgesinde olacak.

Kılıçdaroğlu il gezilerine devam edecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise il gezilerine devam edecek. CHP'nin az oy aldığı bölgelerde çalışma yürütülecek. Doğu Masası, Esnaf Masası ve Ekonomi Masası da sahaya ağırlık verecek.

GÜNDEM Liderlerin bayram programı belli oldu

Bahçeli'den "alanda olun" talimatı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli parti teşkilatına "alanda olun" talimatı verdi. MHP’nin yaz programında il-ilçe başkanları ve belediye başkanları başta olmak üzere parti içi eğitimler de devam edecek.

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Akşener her hafta 3 kente gidecek

İyi Parti'de ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Karadeniz Bölgesi’ndeki il ziyaretleri sürecek. Genel Başkan Meral Akşener bayram sonrası her hafta 3 kente gidecek.