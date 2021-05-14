Siyasi partilerden bayramlaşma: Ana gündem İsrail'in saldırıları

Başkentte siyasi parti temsilcileri, koronavirüs tedbirleri kapsamında geçen yıl olduğu gibi bu yıl da dijital ortamda bayramlaştı.

Bu kapsamda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, Genel Merkez Kadın Kolları MYK Üyesi Ayten Aydın, Genel Merkez Gençlik Kolları MYK Üyesi Muhammed Cem Çekerek, ilk olarak CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, CHP Parti Meclisi Üyesi Semra Dinçer ve CHP Parti Meclisi Üyesi Deniz Demir’den oluşan CHP heyeti ile bayramlaştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN TEBRİĞİ İLETİLDİ

Zengin, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti teşkilatı adına CHP mensuplarını selamlayıp bayramlarını tebrik ettiğini belirtti.

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Özlem Zengin, Kadir Gecesi'nden itibaren Kudüs'te yaşananların herkesi üzdüğünü belirterek, "Bayramımıza hüzün kattı. Bayramımızı derinden yaraladı. Özellikle siyasi partilerin bu konuda ortaklaşması ve beraber hareket etmesi çok önemli. TBMM'de alınan ortak kararın çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Bu kararlar umarım BM için de anlam ifade eder. Hala yaşanalar karşısında, İsrail'in uyguladığı politikalar karşısında BMGK'da ABD'nin direnç göstermesi dünya barışı açısında üzüntü vericidir" dedi.

"SÖZÜN BİTTİĞİ YER FİLİSTİN HALKININ YANINDAYIZ"

CHP'li Karabıyık ise İsrail'in bu mübarek günlerde yaptıklarının ne insanlığa ne vicdana sığmayacağını belirterek, "Sözün bittiği yer. Filistin halkının yanındayız" diye konuştu.

AK Parti heyeti CHP’nin ardından, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy ve MHP Genel Sekreter Yardımcısı Bahadır Bumin Özarslan'dan oluşan MHP heyeti ile bayramlaştı.

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AK Partili Zengin, "Filistin'de yaşananalar bayramımızı zehretti. Filistin’de yaşananlar 2 milyarı aşan Müslüman dünyayı rahatsız ediyor. Vicdanı olan Yahudiler de rahatsız. İsrail’in uyguladığı politikalardan rahatsız" ifadesini kullandı. MHP'li Karakaya da İsrail'in Müslümanların en kutsal zaman diliminde dünyanın gözü önünde masum ve sivilleri hedef aldığını, sosyal medya şirketlerinin bu dönemde yaptığı engellemeleri gündeme getirdi.

AK Parti heyeti daha sonra, sırasıyla Hür Dava Partisi, Saadet Partisi, Büyük Birlik Partisi, Demokratik Sol Parti, Demokrat Parti, İYİ Parti, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi ve Anavatan Partisi heyetleri ile bayramlaştı.