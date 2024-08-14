Siyasiler AK Parti'nin kuruluşunun 23'üncü yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajları yayımladı

Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki "Erdemliler Hareketi" tarafından 14 Ağustos 2001 yılında kurulan AK Parti , bugün 23. yılını tamamlıyor. AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bakanlar ve siyasiler kutlama mesajı yayımladı.





Paylaşılan mesajlar şöyle;





Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki "Erdemliler Hareketi" tarafından 14 Ağustos 2001 yılında kurulan AK Parti, bugün 23. yılını tamamlıyor. AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bakanlar ve siyasiler kutlama mesajı yayımladı. Paylaşılan mesajlar şu şekilde oldu:





Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu:





Milletin Sesi 23 Yaşında





Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirdiğimiz projelerle Türkiye Yüzyılı’na doğru emin adımlarla ilerliyoruz.





Vizyon projelerimizden görsele sığanlar:









Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum

AK Partimiz 23 yaşında.





Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti dev yatırımlardan, savunma sanayiine, çevre ve şehircilikten sağlığa, teknolojiye, her alanda Türkiye’ye çağ atlattı.





On yıllardır bu memlekete, demokrasiye, sivil siyasete, topluma deli gömleği giydiren vesayetçi zihniyeti ortadan kaldırdı.





Ülkenin başına bela edilen terör örgütlerine, taşeron yapılara, devletin kılcal damarlarına sızan köksüzlere pabuç bırakmadı.





Memleket sevdalısı kadrolarıyla, vefakâr teşkilatlarıyla, hayatını bu ülkeye vakfetmiş lideriyle 23’üncü yılında da ilk günkü aşkla çalışmaya, üretmeye, ülkenin sorunlarını çözmeye devam ediyor.





Nice 23 yıllara.





AK Partimiz 23 yaşında.



Cumhurbaşkanımız @RTErdogan

liderliğinde AK Parti dev yatırımlardan, savunma sanayiine, çevre ve şehircilikten sağlığa, teknolojiye, her alanda Türkiye’ye çağ atlattı.



Onyıllardır bu memlekete, demokrasiye, sivil siyasete, topluma deli gömleği giydiren… pic.twitter.com/yOpJRaQZVD — Murat KURUM (@murat_kurum) August 14, 2024

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş

Bakan Göktaş, siyasetteki rotasını "millete hizmetkar olmak" şeklinde belirleyen AK Parti'nin 23 yaşını kutladığını anımsatarak, "Ömrünü, sevdalısı olduğu milletine vakfeden, milletin adamı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde daha nice AK yıllara. İlk günkü aşkla." ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan

"Umudun, icraatın, geleceğin adı AK Parti'miz 23 yaşında. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde nice hizmet dolu yıllara."





Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı emeğin, emekçinin, üretimin ve çalışmanın yüzyılı yapmakta kararlıyız.



Milletimize hizmet yolunda gayretle çalışmaya devam! pic.twitter.com/UPIgktsU3i — Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) June 9, 2024

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin





"Daha güzel yarınlar hazırlamak için çalışıyoruz"

AK Parti'nin kalbi, vicdanı ve aklı ile 23 yıldır milletle omuz omuza, milletin derdine derman olma yolunda, ilk günkü aşk ve heyecanla Türkiye için çalışmaya devam ettiğini belirtti.





AK Parti'nin, 23 yıldır bu büyük millete hizmet yolunda emin adımlarla ilerlediğini kaydeden Tekin, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde çıktığımız bu yolda, eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, sanayiden tarıma dek her alanda yeni yatırımları bir bir gerçekleştiriyor, ülkemizi daha müreffeh bir geleceğe taşımak ve evlatlarımıza daha güzel yarınlar hazırlamak için çalışıyoruz. AK Parti olarak eğitim alanında insanı merkeze alan maarif anlayışımız ve toplumun her kesimine eşit eğitim imkanları sunma, her bir evladımızın potansiyelini çağın gereğine uygun bir şekilde en üst düzeye çıkarma gayretimizi kararlılıkla sürdüreceğiz."





AK Parti kalbi, vicdanı ve aklı ile 23 yıldır aziz milletimizle omuz omuza; milletin derdine derman olma yolunda, ilk günkü aşk ve heyecanla Türkiye için çalışmaya devam ediyor.



AK Parti, aziz milletimizin desteği ve iradesiyle ümmetin duasını almak, insanlığın sevgisine mazhar… pic.twitter.com/IJTm2P1DXX — Yusuf Tekin (@Yusuf__Tekin) August 14, 2024





Adalet Bakanı Yılmaz Tunç

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, “Bugünden sonra Türkiye'mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.” diyerek, 14 Ağustos 2001'de siyaset ve demokrasi tarihimizde yerini alan AK Parti'mizin 23’üncü kuruluş yıl dönümü kutlu olsun.





Kuruluşunu milletimizin yaptığı AK Parti, milli iradeyi her şeyin üzerinde tutarak aziz milletimizle birlikte yoluna emin adımlarla devam etmektedir.





Mensubu olmaktan onur ve gurur duyduğumuz AK Parti olarak, daima ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın!’ bilinciyle hareket ettik, politikalarımızın merkezine her zaman insanı koyduk.





Doğusuyla batısıyla, kuzeyiyle güneyiyle bir olduk, beraber olduk, hep birlikte TÜRKİYE olduk.





Adaleti, insan hak ve onurunu esas alan, milli ve manevi değerlerimize dayalı bir siyaset anlayışıyla her alanda ülkemizi kalkındırdık, önemli reformları hayata geçirdik.





Gerçekleştirdiğimiz sessiz devrimlerle, temel hak ve özgürlüklerin standartlarını daima yükselttik. Vatandaşlarımızın kimliğine, inancına, yaşam tarzına yönelik ret, inkar ve asimilasyon politikalarına son verdik.





Kendini milli iradenin üstünde gören vesayetçi anlayışa, darbecilere, ülkemiz üzerinde hain emelleri bulunan şer odaklarına asla müsaade etmedik. Demokrasimizi ve milletimizin birliğini hedef alan darbecilerin yargılanmalarını sağladık.





“Daha adil bir dünya mümkündür” idealiyle bölgemizde ve tüm dünyada mazlumların ve mağdurların umudu olduk. “Dünya beşten büyüktür” diyerek zalimlerin haksızlıkları karşısında eğilmedik, daima dimdik durduk.





AK Parti olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, milletimizin kadim geçmiş ve geleneğinin kök saldığı medeniyet davamızın bayraktarlığını yapmaya, umudun, geleceğin ve icraatın adı olmaya devam edeceğiz.





Önümüzdeki nice 23 yıllarda toplumumuzun tüm kesimlerini kucaklayacak politikalar üreterek demokrasimizin standartlarını daha da yükseltmeyi, temel hak ve özgürlüklerin kapsamını sürekli genişletmeyi güçlü ve kararlı bir iradeyle sürdüreceğiz.





Kurulduğumuz günden bugüne destekleriyle AK Parti'mizin iktidarda olmasını sağlayan, birlikte yol yürüdüğümüz aziz milletimize şükranlarımı sunuyor, ülkemizin geleceği için ter döken dava ve yol arkadaşlarımıza fedakâr çalışmaları için teşekkür ediyorum.





Milletimiz ve AK Parti'mize gönül veren teşkilatımızla birlikte zirveden yeni ufuklara yol alacak, Türkiye Yüzyılı’nı hep birlikte inşa edeceğiz.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin





Öyle bir Türkiye düşünün ki;





AK Parti’mizi kurduğumuzda, başarılması en zor görülen hedef, sigortalıların herhangi bir eczaneye gidip ilaç alabilmesiydi.





Sn. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok yol kat ettik, başardık. Durmadan, yorulmadan devam edeceğiz.







