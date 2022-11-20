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POLİTİKA

Siyasilerden 'Pençe-Kılıç Hava Harekatı'na destek paylaşımları

Siyasilerden, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde başlatılan 'Pençe-Kılıç Hava Harekatı'na destek mesajları geldi. Teröre ve teröre hamilik yapanlara karşı başlatılan harekata destek paylaşımları yapanların arasında KKTC Cumhurbaşkanı ve Başbakanı da bulundu.

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Haber Merkezi AA İHA
Siyasilerden Pençe-Kılıç Hava Harekatına destek paylaşımları
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Altun, sosyal medya hesabından, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde teröristler tarafından üs olarak kullanılan bölgelere yapılan "Pençe-Kılıç Hava Harekatı"na ilişkin paylaşımda bulundu.

Fahrettin Altun, "Dün gece başlayan ve başarıyla icra edilen Pençe-Kılıç Harekatı’yla, teröristlere ait hedefler imha edildi. Terörün ve teröre hamilik yapanların Türkiye'yi istikrarsızlaştırma çabalarını boşa çıkarmaya, terörü kaynağında yok etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Suriye ve Irak’ın kuzeyinde operasyon başlatan kahraman ordumuza başarılar diliyorum. Duamız, kahraman ordumuzun hedeflerine ulaşması ve muzaffer olması içindir” notunu düştü.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “İstiklal için hesap zamanı” ifadelerini kullandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Vur şanlı silahınla gönül mülkü düzelsin” dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Bir gece ansızın hesap vakti” vurgusunu yaptı.

Meclis Başkanı Şentop, sosyal medya hesabından, "Dualarımız ve yüreğimiz şanlı ordumuzla. Cenabıhak, mazluma kanat geren Mehmetçiğimizin yolunu açık etsin, ordumuzu muzaffer kılsın. Hiç kimse unutmasın ki; tarihimizin her bir sayfası, 'vatan uğruna bin can feda' kararlılığımızı kanıtlayarak yazılmıştır." paylaşımı yaptı.

KKTC Cumhurbaşkanı ve Başbakanı da harekâta destek mesajı yayınladı

Tatar, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, Pençe-Kılıç Hava Harekatı'nın Türkiye’nin ulusal güvenliği, bölgesel, küresel istikrar, barış adına son derece önemli olduğunu belirterek, "Milli güvenliğimizi tehlikeye sokan her türden teröre karşı KKTC, Türkiye’nin her daim yanında duracaktır!" ifadesini kullandı.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel de TSK'nın başlattığı "Pençe-Kılıç Hava Harekatı" dolayısıyla mesaj yayımlayarak Türkiye'ye destek verdi.

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